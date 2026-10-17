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康乃爾性侵案韓裔被告 祖父與柯林頓有交情

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康乃爾性侵案韓裔被告 祖父與柯林頓有交情 還請他吃拌飯

世界新聞網王若馨／即時報導
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康乃爾大學Chi Phi兄弟會目前已關閉。(路透)
康乃爾大學Chi Phi兄弟會目前已關閉。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾性侵案被告溫斯頓‧李出身韓國政商名門，祖父李洪九曾與柯林頓交好；他雖遭校方停學2年並被民事提告，仍否認性侵指控。

紐約郵報(New York Post)17日報導，捲入康乃爾大學兄弟會輪暴指控案的「康乃爾7人」(Cornell 7)之一溫斯頓‧李(Winston Lee)，其家族與前總統柯林頓(Bill Clinton)頗有淵源。溫斯頓‧李的祖父、南韓前國務總理李洪九，曾在柯林頓任內擔任駐美大使，柯林頓卸任後兩人仍有私下往來。

紐約時報日前報導，根據紀錄與訪談顯示，溫斯頓‧李是李洪九之孫。

李洪九1994至1995年間擔任南韓總理，1998至2000年出任駐美大使，任期正值柯林頓擔任美國總統，兩人曾同台出席公開活動。

紐約郵報說，柯林頓卸任後，兩人似乎仍保持交情。2005年柯林頓到首爾宣傳自傳時，李洪九曾在當地飯店設宴款待，請他吃他非常喜愛的韓式拌飯。

李洪九今年5月過世，享壽92歲。報導稱，溫斯頓‧李在首爾舉行的李洪九喪禮上擔任喪主，主持儀式、接待弔唁賓客；報導並稱李家是朝鮮王室後裔。

據紐約時報報導，溫斯頓‧李的父親李賢宇(Hyun Woo Lee，音譯)是李洪九獨子，在香港擔任金融業主管；紐約郵報則指他的父親在投資公司EIG擔任董事總經理兼亞洲區主管。紐約郵報並稱，他的母親是香港韓國婦女會會長，該會在醜聞曝光後刪除Instagram帳號，引來更多批評。

化名「無名氏」(Jane Doe)的女學生在民事訴訟中指控，溫斯頓‧李在事發過程中從她身上吸食K他命，並強迫她口交。

康乃爾大學已對溫斯頓‧李處以停學兩年。但溫斯頓‧李在接受校方調查時表示，與女方的性接觸出於雙方合意。

當時所有被指控者都否認不法行為，無人遭刑事起訴。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)10月1日任命州檢察長詹樂霞(Letitia James)為本案特別檢察官。溫斯頓‧李與另一名被指控者洛佩斯(Gillio Lopes)都已要求法官撤換她，理由是她曾公開稱女方為「倖存者」。洛佩斯的聲請訂10月29日開庭審理。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為他被查出是南韓前總理、前駐美大使李洪九的孫子，家族還被指為朝鮮王室後裔，與柯林頓也有私交，因此事件受到更大關注。

  • 李洪九曾在柯林頓任內擔任駐美大使，兩人卸任後仍保持往來。2005年柯林頓訪首爾宣傳自傳時，李洪九還在飯店設宴，請他吃韓式拌飯。

  • 女學生在民事訴訟中指控他吸食K他命並強迫口交，校方已對他停學2年；但他在校方調查中稱雙方合意，且目前未遭刑事起訴。

柯林頓 性侵 韓裔

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