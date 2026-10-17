華男涉收錢假結婚助辦綠卡 還要對方買便宜假鑽戒

鑽戒示意圖，非文中鑽戒。(Photo by David Sykes on Unsplash)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州昆西市華裔男子陳景明被控收錢與中國籍人士假結婚，並偽造婚姻證據向USCIS申請綠卡，若罪成最高可判5年。

司法部16日宣布，麻州昆西市(Quincy)一名31歲男子陳景明(Jingming Chen，音譯)涉嫌收錢與一名中國籍人士假結婚，協助對方取得綠卡 ，遭聯邦大陪審團起訴共謀婚姻詐欺及移民 文件詐欺。若罪名成立，最高可判5年徒刑。

俄亥俄州 北區聯邦檢察官辦公室新聞稿指出，陳男具美國公民身分，對方則是住在俄亥俄州奧羅拉市(Aurora)的中國籍人士。

檢方指控，陳男向對方收取報酬，與對方締結假婚姻，並偽造證據，假稱兩人婚姻屬實。兩人向聯邦公民及移民服務局(USCIS)提交不實陳述，企圖替對方取得永久居留權及其他移民福利。

根據起訴書，陳男同意在綠卡申請流程每完成一個步驟時，收取一部分報酬。司法部未公布約定或實收金額。

起訴書指稱，兩人討論編造網戀、遠距離交往的假故事，包括如何認識、由誰介紹；兩人還討論要簽婚前協議，並開設聯名銀行帳戶、手機門號和保險，連折扣商店的會員卡也要聯名。

檢方說，兩人後來在昆西市申請結婚證書，陳男要求對方買一枚便宜的假鑽戒，在婚禮上使用。

婚後，陳男指示一名文件代辦人替他向USCIS遞交I-130「外籍親屬移民申請表」，證明他與這名外國人的婚姻關係，為對方申請綠卡鋪路。

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