聖嬰影響今冬全美料濕暖 北雪減、南雪增

氣象預測今年冬天受到聖嬰現象影響，全美將更溫暖潮濕，北部降雪減少而南部增加，西部乾旱可望緩解。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： NOAA指出，受創新高的聖嬰現象影響，今年美國冬季將偏暖偏濕，北部降雪減少，但南部與西部部分地區可能更濕並出現洪水、山崩風險。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)15日表示，受到聖嬰現象(El Niño)影響，今年全美冬季將更溫暖潮濕，北部降雪減少而南部增加，西部乾旱可望緩解。

聖嬰現象是太平洋部分地區的暫時暖化 現象，通常導致全球暖化；世界各地所受影響的模式截然不同，但聖嬰現象強烈時更易預測。

NOAA氣象學者表示，美國北部大部分地區今年冬季降雪量料將低於常態。

私營氣象機構也預測北部降雪量將減少。商業氣象預報公司AccuWeather稱，鹽湖城是全美今冬降雪量高於常態的唯一大都會區，芝加哥 、波士頓 、紐約和費城降雪量預估最多只有正常值一半。

本土48州中，多達41州部分或全部地區今冬將異常溫暖，沒有任何地方氣溫低於平均；佛羅里達、路易斯安那、喬治亞南部、阿拉巴馬和密西西比等州氣溫將接近正常值，而德州、新墨西哥、亞利桑納、猶他、加州南部、內華達、懷俄明以及奧克拉荷馬西部、堪薩斯和內布拉斯加等地則是變暖、變冷或維持常態的機率均等。

國家氣象局(National Weather Service)局長葛漢(Ken Graham)說，聖嬰現象可能使北部冬季氣溫高於平均，但不表示不會下雪、也未必不會遭暴風雪。

AccuWeather長期天氣首席預報員帕斯特洛克(Paul Pastelok)也提醒，一場暴風雪便足以徹底改變天氣格局，對東岸城市而言更是如此，還是要提防1月下旬、2月東部暴風雪。

AccuWeather對落磯山脈地區的降雪預測相對樂觀，預計丹佛將有10到18天降雪量至少達2吋，整體降雪量仍接近平均、但遠高於去年冬季。

針對潮濕天氣，NOAA預測，39州某些地區今冬將比往年潮濕，蒙大拿州多數地區以及俄勒岡、愛達荷、威斯康辛和密西根州部分地區則更乾燥。

另一私營機構The Weather Channel氣象學者貝茨(Mike Bettes)說，加州今冬降雨量可能過大而帶來大範圍洪水和山體滑坡。

全球都預測今年秋冬聖嬰現象將創新高。