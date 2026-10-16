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扎卡里亞打破最短白宮發言人紀錄 他當年在任11天成度量單位

扎卡里亞打破最短發言人紀錄 他當年在任11天成度量單位

記者胡玉立／即時報導
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白宮通訊聯絡主任史卡拉穆奇（右）在白宮發言人莎拉．桑德斯（Sarah Sande...
白宮通訊聯絡主任史卡拉穆奇（右）在白宮發言人莎拉．桑德斯（Sarah Sanders）陪同下，於美國華府白宮簡報會發表談話。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

扎卡里亞上任僅5天就離開白宮，打破史卡拉穆奇11天的最短任期紀錄，也讓「一個史卡拉穆奇」再度成為輿論與社群熱議的政治時間單位。

白宮首席發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)創下了上任5天即下台的新紀錄。2017年7月在川普總統第一任期內，履新11天就被解雇的前白宮通訊聯絡主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)聞訊後，在X平台發文道：「紀錄就是用來被打破的。但我不會把快樂建築在別人的痛苦上。」

每當白宮有新官員快速離職或人事大地震時，史卡拉穆奇的名字就會浮上檯面。他在白宮新聞聯絡室的時日只有短短11天，已成了一則經久不衰的笑話，甚至演變出一個衡量政治時間的單位：「一個史卡拉穆奇」（a Scaramucci），簡稱「a Mooch」。

扎卡里亞13日首次主持白宮新聞簡報會表現不穩，遭外界嚴格檢視後，社群媒體紛紛出言調侃，許多人看好戲地猜測她的任期能否撐過「一個史卡拉穆奇」（即11天）；預測市場網站Kalshi甚至出現「扎卡里亞會何時離職」的押注。

扎卡里亞的白宮簡報處女秀被眾人嘲諷之後，史卡拉穆奇也曾上網發文自我解嘲道：「倒數計時已經開始。目前為止，只過了『一個史卡拉穆奇』的十一分之一。」「她能撐下去的。我賭她的任期會超過『一個史卡拉穆奇』。」

16日，扎卡里亞打破史卡拉穆奇的任期紀錄。當天下午，史卡拉穆奇在X平台又發一文，特別以「過來人」身分向扎卡里亞致意道：「親愛的@katiezacharia，身為『白宮短命任期』領域的全球頂尖專家，我想對你說：關掉新聞，去享受與家人共度的時光吧。總有一天你會明白，這是上天送給你的一份厚禮。」

史卡拉穆奇是著名華爾街金融家，也是天橋資本(SkyBridge Capital)創辦人。他創下白宮人事最短任期紀錄、離開白宮後，立場180度大轉變，成為共和黨內直言不諱的反川健將。今年9月，他剛出版新書《All the Wrong Moves》，剖析川普再度崛起背後的經濟與政治社會體制因素。

精華 FAQ

  • 她因擔任白宮首席發言人後，僅上任5天就下台而引發關注，並刷新白宮短命人事的最短任期紀錄。這也讓她的名字迅速登上各大社群與媒體版面。

  • 這是用來形容白宮官員超短任期的政治時間單位，源自史卡拉穆奇2017年只做了11天就被解雇的經歷。久而久之，這個說法成了媒體與網友調侃人事異動的慣用語。

  • 他先在X上幽默表示紀錄就是用來被打破的，後來又以「過來人」身分勸她關掉新聞、陪伴家人，強調這段經歷終究會成為人生的一份禮物。

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