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神情陰沉盯著鏡頭…俄勒岡小學槍手曝光「學習曾遇困難」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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俄勒岡州一所小學日前發生致命槍擊案。（路透）
俄勒岡州一所小學日前發生致命槍擊案。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州小學槍擊案中，16歲槍手格里芬二世照片曝光，外界也注意到他過去曾因學習與行為困難接受特殊教育支援。

據紐約郵報報導，俄勒岡州一所小學日前發生致命槍擊案，16歲槍手格里芬二世（John J. Griffin II）的照片首度曝光。照片中，他目光陰冷、神情陰沉，直盯著鏡頭。

這張照片由格里芬的母親尼克森（Shauntai May Nickerson）於9月10日發布在臉書上。當時距離他於周四在銀軌小學（Silver Rail Elementary School）開槍殺害3名學生及一名教師，還有一個多月。

照片中，留著小鬍子的格里芬穿著寬大的連帽上衣，與母親一同站在瀑布前，神情陰鬱、面露不悅。

▲ 來源：X平台@nypost（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

母子兩人也曾出現在2020年的一篇報導中。當時，班德拉派恩學區（Bend-La Pine School District）一項名為NEST的特殊教育計畫，協助學生在新冠疫情後重返教室。這項計畫專門為面臨嚴重行為及社交能力挑戰的學生提供支持。

尼克森當時接受NewsChannel 10訪問時表示，當時年僅10歲的兒子格里芬在家學習時遇到困難。

尼克森說，「我認為這對格里芬會很有幫助，因為我沒有受過教導特殊需求學生的專業訓練。我也認為，讓兒子從具備專業能力的教師那裡獲得所需協助，對他會很有幫助。」

執法人員消息人士表示，格里芬周四下午在本德市的銀軌小學內開槍行凶，使用的是一把12口徑Maverick 88泵動式霰彈槍，據稱由他的母親購買。

格里芬朝校舍上鎖的門開槍，強行闖入校內，隨後直奔特殊教育教室。據報導，他過去曾是該教室的學生。

當時，木匠吉亞曼科（Kaylub Giamanco）趁午休開車回家，目睹格里芬持槍進入校舍，隨即挺身而出，追進校內並開槍將他擊斃。

精華 FAQ

  • 槍手是16歲的格里芬二世（John J. Griffin II）。報導指出，他的照片首度曝光，畫面中神情陰沉、直盯鏡頭，引發外界關注。

  • 他的母親曾表示，格里芬在家學習時遇到困難，因此需要更專業的教學支持。相關計畫主要協助面臨嚴重行為與社交挑戰的學生。

  • 據報導，他持一把由母親購買的12口徑霰彈槍朝上鎖校門開槍後闖入校內，直奔特殊教育教室行凶，造成3名學生與1名教師死亡，最後被挺身而出的木匠開槍擊斃。

槍擊 學區 格里芬

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