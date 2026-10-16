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懇請別表揚…2女在校就讀 木匠父聽見槍聲衝進校園救人

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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有400名學童的俄勒岡銀軌小學，15日發生大規模槍擊，至少三名學童及一名成人死亡...
有400名學童的俄勒岡銀軌小學，15日發生大規模槍擊，至少三名學童及一名成人死亡。大批焦急的家長及居民聚集在學校外等待消息。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州本德市小學發生槍擊時，36歲木匠父親聽見槍聲衝入校內，開槍擊斃16歲槍手，救下更多師生，但也因未能救更多人而自責。

據紐約郵報報導，一名父親趁午休開車回家途中，突然聽見槍聲，立即衝進俄勒岡州本德市一所小學的特殊教育教室，制止一名青少年槍手繼續行凶，並開槍將其擊斃。據報導，這名父親的英勇行動可能挽救了更多人的性命。

NBC新聞引述其兄弟凱爾（Kyle Giamanco）說法報導，36歲的木匠吉亞曼科（Kaylub Giamanco）育有兩名女兒，兩人都就讀於銀軌小學（Silver Rail Elementary School）。周四下午約1時，他趁午休開車回家時，突然聽見槍聲。

凱爾表示，持有合法隱蔽攜槍許可的吉亞曼科聽見槍聲後，勇敢地衝進校舍內的特殊教育教室，追捕16歲槍手格里芬二世（John J. Griffin II），並開槍將他擊斃。

盡管當局認為吉亞曼科的行動拯救了人命，但據其兄弟透露，他不願公開談論此事，因為他不認為自己是英雄，反而因未能救下更多人而深感自責。

▲ 來源：Facebook＠Kaylub Giamanco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

吉亞曼科的母親弗里曼（Kenda Freeman）周五在本德市的家中接受紐約郵報訪問時表示，她對兒子臨危不亂、迅速採取行動感到「非常驕傲」。

弗里曼說，「他絕對是英雄…這段時間並不好過，他正在承受很多事情…我真的為他感到非常驕傲，對他的表現，我已經沒有更多要求了。」

弗里曼也提供了一份由家屬代表發表的聲明，表示吉亞曼科「無意尋求外界表揚」，並希望外界尊重家人的隱私。

聲明指出，「銀軌小學發生的悲劇重創整個本德市社區。長年居住於本德市的吉亞曼科已公開表明，他就是那名開槍擊斃闖入校園嫌犯的人。」

聲明接著表示，「他無意尋求外界表揚，而是希望藉此向第一線救援人員、校方人員，以及所有表達關愛與支持的社區民眾致謝。」

聲明也說，「吉亞曼科的家人，包括同樣就讀該校的兩名女兒，懇請外界在這段艱難時期尊重他們的隱私，目前不會接受任何媒體採訪。」

美國總統川普稱讚吉亞曼科是「一位了不起的英雄」，並表示他「把事情處理好了」。

警方表示，16歲的格里芬二世持母親的泵動式霰彈槍在校內開槍，造成3名年齡分別為5歲、8歲及11歲的兒童，以及一名教師死亡。

這所小學約有400至450名學生。槍手朝上鎖的校門開槍，強行闖入校內，隨後展開攻擊。

此外，槍擊事件還造成另一名7歲學生及一名54歲教師重傷。這名7歲學生的家人與吉亞曼科的兄弟是朋友。據報導，孩子當時坐在輪椅上，槍擊期間臉部中彈，目前已接受手術，正在恢復中。

精華 FAQ

  • 他是36歲的木匠吉亞曼科，趁午休開車回家途中聽見槍聲，因兩名女兒都就讀銀軌小學，便立即衝進校內阻止槍手。

  • 警方指出，16歲槍手持母親的泵動式霰彈槍，先朝上鎖校門開槍再闖入校內，造成3名兒童和1名教師死亡，另有2人重傷。

  • 家屬與當局都認為他救了更多人，川普也稱他是英雄；但他本人不願受表揚，反而因未能救下更多人而深感自責，並請求外界尊重隱私。

俄勒岡州

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