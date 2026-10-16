WSJ：如何讓HSA健康儲蓄帳戶發揮最大省稅優惠

勞工透過雇主取得健康保險的開放投保期(Open Enrollment)即將到來，由於某些新規對於自雇者、申請提早退休者已經生效，現在正是檢視如何運用健康儲蓄帳戶(health savings account)以爭取最大省稅優惠的最佳時機。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，隨開放投保期將至，HSA因三重稅務優惠與新規上路再受重視，尤其有利嬰兒潮世代、自雇者與提早退休族規劃醫療支出。

華爾街日報16日報導，勞工透過雇主取得健康保險的開放投保期(Open Enrollment)即將到來，由於某些新規對於自雇者、申請提早退休者已經生效，現在正是檢視如何運用健康儲蓄帳戶(health savings account)以爭取最大省稅優惠的最佳時機。對於嬰兒潮世代來說，HSA帳戶的某些優勢更加重要。

根據HSA投資與研究機構Devenir最新統計，截至今年6月30日為止，全國HSA帳戶數量接近4300萬個，2021年底時則有3200萬個。

嬰兒潮世代年齡漸長，HSA帳戶的某些優勢更加重要。健康儲蓄帳戶專家拉姆頓(Roy Ramthun)說，從省稅角度來看，HSA帳戶是退休之後節省醫療花費的最佳之道，尤其是紅藍卡 (Medicare)保費 。

HSA是與高自付額健康保險(high-deductible health insurance)搭配使用的稅務優惠儲蓄帳戶。無論是透過職場計畫取得醫療保險 的勞工，或是透過俗稱「歐記健保」的「平價醫療法案」(ACA)購買保險的民眾，皆可使用。根據法律規定，保險部分必須符合特定標準，例如年度自掏腰包上限、最低自付額標準。

民眾可以向HSA帳戶做出可抵稅存款(tax-deductible contributions)，2027年個人存額上限4500元，家庭存額上限9000元。年滿55歲的帳戶持有人每年可以額外追加1000元存款。

報導分析，資金免稅存入，帳戶資金免稅增值，提領資金用在符合規定的醫療開銷可以免稅，就是HSA帳戶的三重稅務優惠。帳戶持有人有五大重點值得考量：

＊報銷(Reimbursements)

報銷必須有符合規定的醫療費用證明，雖然不必提供給帳戶管理機構，但國稅局(IRS)可能要求稽查。

＊年滿65歲

帳戶持有人屆滿65歲可基於任何原因從HSA提取資金，但非醫療提款將以一般收入課稅。參加紅藍卡之後就不能再向HSA提存款，但可從帳戶提款支付紅藍卡保費與自付款(Copayments)，但差額保險(Medigap)保費不能用HSA報銷。

＊過世

配偶是唯一可以免稅繼承HSA帳戶的受益人。

＊投資

Devenir數據顯示，近期有投資的HSA帳戶平均規模接近2萬4000元。

＊ACA投保人的擴大福利

2026年裡，惠及ACA投保人的條款生效，允許HSA帳戶與自付額最高的銅級(bronze)計畫與災難級(catastrophic)計畫搭配使用，自雇者與使用歐記健保但不到紅藍卡年齡資格的提早退休族是兩大受益對象。