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黃仁勳在這方面不惜槓上川普 認為美需要所有聰慧的腦袋

編譯陳律安／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳（左）上周接受美國總統川普頒布的獎章。美聯社
輝達執行長黃仁勳（左）上周接受美國總統川普頒布的獎章。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳公開主張美國應吸引全球聰慧人才，與川普政府收緊H-1B簽證、限制移民的政策方向形成明顯對立。

美國總統川普在科技界的重要盟友、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，正宣揚移民帶來的益處，與川普對移民設下障礙的立場明顯有別。

黃仁勳本身是來自台灣的移民，他近期在一檔播客節目上表態，美國應該持續作為頂尖科技人才的磁吸地，即便這意味著這些勞工來自海外。

他在Bg2播客節目上說：「我們需要全世界聰慧的腦袋都來這（美國），帶來他們絕妙的點子。」「智慧財產流入美國的盛況，為世上前所未見。」

雖然黃仁勳說，移民必須循「合法」途徑進入美國，但也有必要達成適當的平衡，談到吸引外國人才時，他說：「我們當然希望這麼做。」

黃仁勳的言論，與川普政府的政策方向有所衝突。川普政府一直試圖收緊H-1B簽證規定，作為全面打擊移民政策的一環；H-1B簽證通常是科技人才進入美國首要途徑。

白宮一名女發言人在回覆Business Insider的聲明中表示：「美國並不缺乏足以壯大勞動力的本土人才與人力。川普總統為美國勞工創造就業的議程，體現了本屆政府要發揮這股尚未充分開發的潛力的承諾。」

去年9月，川普簽署行政命令，對新的H-1B簽證申請收取10萬美元費用，由聘雇外國勞工的企業支付。提供最多H-1B簽證擔保的科技企業，包括亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta及蘋果。

上周美國副總統范斯與其他政府官員在記者會上表示，川普政府已禁止微軟與Adobe參與一項聯邦簽證擔保計畫，該計畫讓企業能協助持有H-1B簽證的外籍員工申請綠卡。

范斯在記者會上說：「如果你算一算，就會發現，微軟每裁掉一名員工，就用一名半形同契約奴工的外國勞工來取代。」

川普在10月8日於白宮舉行的一場活動中，向六名執行長頒發科學與科技獎章。其中只有戴爾公司的戴爾出生於美國。其餘包括SpaceX的馬斯克、微軟的納德拉、Google的布林，以及來自台灣的蘇姿丰，都在海外出生。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 黃仁勳認為，美國應持續成為全球頂尖科技人才的磁吸地，讓世界各地聰慧的腦袋都能到美國發展，帶來新點子與創新，進而強化美國在科技與智慧財產上的優勢。

  • 黃仁勳並未主張無條件開放移民，而是強調移民應透過合法途徑進入美國，同時在引才與管制之間維持適當平衡，讓美國既能補充人才，也能維持制度秩序。

  • 川普政府持續收緊H-1B簽證，甚至對新申請加收10萬美元費用，並限制部分科技公司參與簽證與綠卡相關計畫；這與黃仁勳鼓勵引進海外科技人才的立場明顯相左。

黃仁勳 川普 NVIDIA

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