愛達荷州高中生群組傳暴力威脅女同學 社區要求究責
廷伯萊高中美式足球隊聊天群組傳出對女學生的暴力威脅後，學生罷課抗議，社區與家長要求究責，警方和學區也已展開調查。
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廷伯萊高中美式足球隊聊天群組傳出對女學生的暴力威脅後，學生罷課抗議，社區與家長要求究責，警方和學區也已展開調查。
華盛頓郵報16日報導，愛達荷州波伊西(Boise)廷伯萊高中(Timberline High School)美式足球隊聊天群組傳出對一名女學生做出暴力威脅，揚言「把她吊在路燈上，讓大腦被鳥啄個幾天」、「你以為康乃爾大學案件很糟糕嗎？且拭目以待我們的作法」，消息傳出之後學生發動罷課抗議，社區居民要求究責，連署網站Change.org則有1萬4000多名網友要求學校承擔責任。
廷伯萊高中學生與家長表示，自從美式足球隊聊天群組對話截圖曝光後，相關球員已從校園消失，原訂9日舉行的「校友返校日」(Homecoming)球賽臨時取消。
廷伯萊高中學生對學校發起罷課抗議，獲得另一所高中學生跟進以示聲援。
報導指出，波伊西警察局已經展開刑事調查，廷伯萊高中也展開內部調查，學區本周則根據「教育法修正案」第9條(Title IX)規定啟動調查。學區理事會12日聽取申訴之後發表聲明說，學校系統正在確保受害者的人身安全，對於這起事件正在調查並做出懲處。
不過，學區以隱私考量與調查仍在進行中為由，並未透露有幾名球員受到懲罰。
廷伯萊高中位於波伊西東南部，學生約1300人，社區以白人、中產階級上層家庭為主。
在Change.org發起連署活動的廷伯萊高中學生艾莉·霍爾(Ellie Hall)在連署聲明寫道：「這不只是一起單一事件，而是凸顯了需要立即關注並解決的一種行為模式。」她表示，「男性圈」(manosphere)、「有毒的男子氣概」(toxic masculinity)觀念如今在網路上變得日漸流行。
報導指出，一名女學生10月2日在母親陪同下，前往廷伯萊高中向教職人員出示Snapchat群組聊天對話截圖，內容關於一名球隊球員與女學生感情糾紛問題。球員七嘴八舌議論如何對待這名女學生，使用「賤人」、「淫婦」等字眼，一名球員則寫道：「她絕對會鬧到被我們所有人搞，你以為康乃爾大學案件很糟糕嗎？且拭目以待我們的作法。」
教職人員與學區行政部門開會討論因應措施，校長萊特(Chad Wright)成立危機處理小組。不過，廷伯萊高中百餘名學生兩天之後罷課抗議，高舉標語寫道「強暴不是玩笑」、「保護校園安全」。
受害女學生透過TikTok帳號分享一張搭乘飛機的照片表示，遭到多年霸凌之後，已決定放棄實體校園生活。
爭議核心是美式足球隊聊天群組對一名女學生發出暴力與性羞辱威脅，內容引發校園安全疑慮，也讓外界質疑校方是否處置得當。 女學生與學生家長向校方通報後，學生發起罷課抗議，另一所高中也聲援，Change.org連署超過1萬4000人要求究責，家長與社區持續施壓。 波伊西警方已啟動刑事調查，校方進行內部調查，學區也依Title IX展開程序，並表示將確保受害者安全，但細節因隱私與調查進行中未公布。
精華 FAQ
爭議核心是美式足球隊聊天群組對一名女學生發出暴力與性羞辱威脅，內容引發校園安全疑慮，也讓外界質疑校方是否處置得當。
女學生與學生家長向校方通報後，學生發起罷課抗議，另一所高中也聲援，Change.org連署超過1萬4000人要求究責，家長與社區持續施壓。
波伊西警方已啟動刑事調查，校方進行內部調查，學區也依Title IX展開程序，並表示將確保受害者安全，但細節因隱私與調查進行中未公布。
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