跳槽本可升職加薪 對抗通膨…但今年新工作收入變少了

市場存在的多項因素導致招聘受到抑制，包括油價上漲、地緣政治、通膨頑固、以及人工智慧技術迅速普及等等。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： CNN報導指出，過去靠跳槽加薪對抗通膨的效果正在消退，今年跳槽者薪資漲幅不再明顯領先留任者，且在低招聘環境下，許多勞工反而選擇維持現狀。

CNN 16日報導，換工作曾經是對抗通貨膨脹的最佳解決辦法之一，但現在優勢正在消失。

過去幾年，香儂‧拉克里夫(Shannon Ratcliff)跳槽除了獲得升遷，薪水也跟著增加，但今年的新工作卻是年薪減少2萬。她表示，新職有良好發展潛力，希望未來職場發展能彌補目前的財務損失，但由於物價飛漲，收入縮水讓她的五口之家感到壓力。她說：「所有東西都變貴，但帶回家的錢卻變少。」

薪資處理數據公司ADP統計顯示，今年9月份跳槽的勞工當中，底薪增加中位數為4.8%，留在原職的勞工底薪增加中位數則是3%。最近兩年，兩個數字之間的差距一直沒能突破2%。相較之下，疫情 過後就業市場蒸蒸日上，兩個數字的差距則超過7%，疫情之前則穩定保持在3.5%以上。

ADP首席經濟學家妮拉‧理查森(Nela Richardson)分析，換工作能讓薪水出現只有一次的成長，可是長期看來卻追不上現在的通膨 水平。

上個月，以消費者物價指數(consumer-price index)衡量的整體通膨率年增3.7%。勞工跳槽的薪資漲幅雖然沒被通膨吞噬，像過去一樣的喘息空間卻不復見。

市場存在的多項因素導致招聘受到抑制，包括普遍存在的不確定感、油價上漲、地緣政治、通膨頑固、借貸成本上升，以及人工智慧技術迅速普及。勞工對於工作保障日漸感到憂心，求職網站玻璃門(Glassdoor)擁有10年歷史的員工信心指數，今年9月間降低歷史新低，2026年裡已經三次出現低谷。

理查森說，換工作的過程從來都不是無須付出代價，因為勞工必須更新履歷表，要搜尋求職網站，還要接受多道面試，也就是必須向現在工作請假；在「低招聘、低解雇」的勞動市場底下，雇主變得更挑剔，招聘過程耗時更久。

她說：「為了換新工作而投入所有準備，只為了加薪2%值得嗎？3%值得嗎？」她表示，如果有16%肯定值得，但在充滿不確定因素的經濟大環境裡，讓勞工覺得維持現狀比較好。