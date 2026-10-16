跳槽本可升職加薪 對抗通膨…但今年新工作收入變少了
CNN報導指出，過去靠跳槽加薪對抗通膨的效果正在消退，今年跳槽者薪資漲幅不再明顯領先留任者，且在低招聘環境下，許多勞工反而選擇維持現狀。
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CNN報導指出，過去靠跳槽加薪對抗通膨的效果正在消退，今年跳槽者薪資漲幅不再明顯領先留任者，且在低招聘環境下，許多勞工反而選擇維持現狀。
CNN 16日報導，換工作曾經是對抗通貨膨脹的最佳解決辦法之一，但現在優勢正在消失。
過去幾年，香儂‧拉克里夫(Shannon Ratcliff)跳槽除了獲得升遷，薪水也跟著增加，但今年的新工作卻是年薪減少2萬。她表示，新職有良好發展潛力，希望未來職場發展能彌補目前的財務損失，但由於物價飛漲，收入縮水讓她的五口之家感到壓力。她說：「所有東西都變貴，但帶回家的錢卻變少。」
薪資處理數據公司ADP統計顯示，今年9月份跳槽的勞工當中，底薪增加中位數為4.8%，留在原職的勞工底薪增加中位數則是3%。最近兩年，兩個數字之間的差距一直沒能突破2%。相較之下，疫情過後就業市場蒸蒸日上，兩個數字的差距則超過7%，疫情之前則穩定保持在3.5%以上。
ADP首席經濟學家妮拉‧理查森(Nela Richardson)分析，換工作能讓薪水出現只有一次的成長，可是長期看來卻追不上現在的通膨水平。
上個月，以消費者物價指數(consumer-price index)衡量的整體通膨率年增3.7%。勞工跳槽的薪資漲幅雖然沒被通膨吞噬，像過去一樣的喘息空間卻不復見。
市場存在的多項因素導致招聘受到抑制，包括普遍存在的不確定感、油價上漲、地緣政治、通膨頑固、借貸成本上升，以及人工智慧技術迅速普及。勞工對於工作保障日漸感到憂心，求職網站玻璃門(Glassdoor)擁有10年歷史的員工信心指數，今年9月間降低歷史新低，2026年裡已經三次出現低谷。
理查森說，換工作的過程從來都不是無須付出代價，因為勞工必須更新履歷表，要搜尋求職網站，還要接受多道面試，也就是必須向現在工作請假；在「低招聘、低解雇」的勞動市場底下，雇主變得更挑剔，招聘過程耗時更久。
她說：「為了換新工作而投入所有準備，只為了加薪2%值得嗎？3%值得嗎？」她表示，如果有16%肯定值得，但在充滿不確定因素的經濟大環境裡，讓勞工覺得維持現狀比較好。
因為就業市場轉趨保守，招聘放緩、雇主更挑剔，跳槽者的薪資漲幅已不再大幅領先留任者。即使換工作仍可能加薪，幅度也不足以明顯抵銷通膨壓力。 今年9月，跳槽勞工底薪增加中位數為4.8%，留在原職者則為3%。兩者差距近年多半不到2%，與疫情後曾超過7%的情況相比，已經明顯縮小。 不確定感、油價上漲、地緣政治、通膨頑固、借貸成本升高與AI普及，都讓招聘環境降溫。加上求職與面試成本高，勞工認為留任較穩妥。
精華 FAQ
因為就業市場轉趨保守，招聘放緩、雇主更挑剔，跳槽者的薪資漲幅已不再大幅領先留任者。即使換工作仍可能加薪，幅度也不足以明顯抵銷通膨壓力。
今年9月，跳槽勞工底薪增加中位數為4.8%，留在原職者則為3%。兩者差距近年多半不到2%，與疫情後曾超過7%的情況相比，已經明顯縮小。
不確定感、油價上漲、地緣政治、通膨頑固、借貸成本升高與AI普及，都讓招聘環境降溫。加上求職與面試成本高，勞工認為留任較穩妥。
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