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微軟總裁警告白宮打擊技術移民政策 傷害美國人財富、福祉

編譯陳韻涵／即時報導
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微軟(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)。 （路透）
微軟(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟總裁史密斯抨擊川普政府限制技術移民與綠卡申請，警告此舉將削弱美國吸引AI人才的能力，並否認微軟涉簽證詐欺。

微軟(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)14日痛批川普總統阻擋高技術移民取得永久居留權的政策，警告白宮執意而為恐讓美國科技業元氣大傷超過一個世代。

史密斯14日在愛爾蘭都柏林國際人工智慧高峰會(International AI Summit)場邊接受政治新聞網站Politico旗下科技電子報Decoded專訪時表示，白宮本月初頒發「國家技術與創新獎章」給電腦大亨戴爾(Michael Dell)及微軟執行長納德拉(Satya Nadella)，卻針對微軟的外籍員工開刀，頗具諷刺意味，畢竟印度裔的納德拉曾持H-1B技術簽證來美。

川普另頒發「國家科學獎章」給Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰，以及谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)。

被視為微軟二號人物的史密斯說：「我們應該想一想，當總統表揚獲得這些科技與科學獎章的美國人當中，其中大部分的人以移民身分來美，且這些人的公司合併市值超過史坦普500指數(S&P 500)的25%。他們為全美各地民眾的福祉、財富與生活水準做出多少貢獻，我們別拿這些冒險。」

這場專訪前一周，副總統范斯(JD Vance)宣布川普政府將禁止微軟與另外七家企業為其技術外籍員工申請綠卡；范斯另指控微軟涉嫌詐欺、濫用H-1B技術工作簽證計畫，以避免聘用高薪美國員工。

史密斯強調，他擔心這波打擊行動將重創美國吸引頂尖科技人才的能力。

他說：「我認為我們所有人都應該擔心，無論是有意、無意或其他方式，發出的訊號會讓下一波最優秀的人工智慧(AI)或軟體工程師前往其他國家，而不是美國。」

史密斯的措辭比微軟上周發表的聲明強硬得多，他否認范斯的簽證詐欺指控，指范斯的說法「完全偏離事實」，並稱有人「未向副總統準確說明我們的數據」。

史密斯指出，微軟的綠卡申請，「絕大多數」是為資深員工提出，並非新進人員。他說：「很遺憾，綠卡積壓的時間實在太長。」

史密斯否認公司給外籍員工較低的薪資，「無論你是拿簽證來，還是美國本地員工，大家適用的是同一套薪酬制度」，重申微軟去年聘用超過9000名在美出生的員工，而白宮卻刻意忽略這個事實並散播其他說法。

史密斯說：「我們會堅持自己的紀錄，希望白宮的人能夠重新審視，看看我們所認為、更準確的實際情況。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他認為這會削弱美國吸引頂尖科技人才的能力，讓下一波最優秀的AI與軟體工程師轉往其他國家，進而重創美國科技業長期競爭力。

  • 他認為這很諷刺，因為被表揚的多位科技與科學領袖本身多有移民背景，且相關公司市值龐大，對美國財富、福祉與生活水準貢獻深遠。

  • 史密斯否認指控，稱說法完全偏離事實；他表示微軟綠卡多為資深員工申請，薪酬制度對簽證員工與本地員工一致，並非壓低外籍員工待遇。

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