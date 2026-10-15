我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州小學槍擊案4死 嫌犯被擊斃

紐約百年地標飯店「The Plaza」明年1月停業修繕5年

Google推AI新聞計畫 CNN等400多家媒體授權內容

中央社華盛頓15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天空之舞（Skydance）旗下的CNN、金融時報、Axios等多家出版業者，加...
天空之舞（Skydance）旗下的CNN、金融時報、Axios等多家出版業者，加入Google的AI新聞計畫，將提供內容授權給生成式AI功能，並探索提升受眾參與的方法。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Google擴大AI新聞計畫，與CNN等400多家媒體合作授權內容，開發生成式AI功能並改善受眾互動，同時回應出版業者對未經授權使用內容的疑慮。

天空之舞（Skydance）旗下的CNN、金融時報、Axios等多家出版業者，加入Google的AI新聞計畫，將提供內容授權給生成式AI功能，並探索提升受眾參與的方法。

路透報導，搜尋引擎巨擘Google今天表示，這項計畫去年先與「華盛頓郵報」（The Washington Post）等夥伴展開試行，如今在全球已吸引超過400家出版業者加入。

這是派拉蒙天舞（Paramount Skydance）完成收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）後，CNN的首個合作案。執行長艾里森（David Ellison）正尋求將合併後的公司定位為以科技為導向的媒體企業。

根據這些協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google得以開發新的AI功能，Google則會向參與合作的新聞機構支付內容授權費。雙方未公布財務條款。

CNN策略合作與業務發展資深副總裁菲利克斯（Sam Felix）表示：「Google在生成式AI領域的創新，已改變人們探索資訊與內容的方式。如今，這些工具將協助我們探索新的方式，觸及受眾並提高互動。」

Google表示，這些AI功能將清楚標示內容來源，並附上直接連結，協助讀者連結至他們重視的資訊來源。

這項消息發布之際，出版業者正加大法律行動力道，試圖阻止人工智慧（AI）公司未經許可使用其內容訓練大型語言模型。

隨著搜尋引擎推出AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，新聞出版業者也正面臨來自搜尋引擎的導流流量下滑問題。

精華 FAQ

  • 這項計畫已在全球吸引超過400家出版業者加入，包含CNN、金融時報、Axios等媒體，先前也曾與華盛頓郵報等夥伴試行。

  • 依協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google開發新的AI功能；Google則會支付內容授權費，雙方未公開具體財務條款。

  • 對新聞業而言，可藉AI工具觸及更多受眾並提升互動；對Google而言，能強化生成式AI服務內容來源，同時回應外界對內容授權與使用的爭議。

華盛頓郵報 Google

上一則

俄勒岡州小學槍擊案4死 嫌犯被擊斃

延伸閱讀

派拉蒙正式併華納兄弟 組好萊塢巨擘

派拉蒙正式併華納兄弟 組好萊塢巨擘
派拉蒙完成1100億美元華納兄弟併購 打造好萊塢巨擘

派拉蒙完成1100億美元華納兄弟併購 打造好萊塢巨擘
繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片
OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水

OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」
泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10
股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班
豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃

豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃