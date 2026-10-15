Google推AI新聞計畫 CNN等400多家媒體授權內容
Google擴大AI新聞計畫，與CNN等400多家媒體合作授權內容，開發生成式AI功能並改善受眾互動，同時回應出版業者對未經授權使用內容的疑慮。
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Google擴大AI新聞計畫，與CNN等400多家媒體合作授權內容，開發生成式AI功能並改善受眾互動，同時回應出版業者對未經授權使用內容的疑慮。
天空之舞（Skydance）旗下的CNN、金融時報、Axios等多家出版業者，加入Google的AI新聞計畫，將提供內容授權給生成式AI功能，並探索提升受眾參與的方法。
路透報導，搜尋引擎巨擘Google今天表示，這項計畫去年先與「華盛頓郵報」（The Washington Post）等夥伴展開試行，如今在全球已吸引超過400家出版業者加入。
這是派拉蒙天舞（Paramount Skydance）完成收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）後，CNN的首個合作案。執行長艾里森（David Ellison）正尋求將合併後的公司定位為以科技為導向的媒體企業。
根據這些協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google得以開發新的AI功能，Google則會向參與合作的新聞機構支付內容授權費。雙方未公布財務條款。
CNN策略合作與業務發展資深副總裁菲利克斯（Sam Felix）表示：「Google在生成式AI領域的創新，已改變人們探索資訊與內容的方式。如今，這些工具將協助我們探索新的方式，觸及受眾並提高互動。」
Google表示，這些AI功能將清楚標示內容來源，並附上直接連結，協助讀者連結至他們重視的資訊來源。
這項消息發布之際，出版業者正加大法律行動力道，試圖阻止人工智慧（AI）公司未經許可使用其內容訓練大型語言模型。
隨著搜尋引擎推出AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，新聞出版業者也正面臨來自搜尋引擎的導流流量下滑問題。
這項計畫已在全球吸引超過400家出版業者加入，包含CNN、金融時報、Axios等媒體，先前也曾與華盛頓郵報等夥伴試行。 依協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google開發新的AI功能；Google則會支付內容授權費，雙方未公開具體財務條款。 對新聞業而言，可藉AI工具觸及更多受眾並提升互動；對Google而言，能強化生成式AI服務內容來源，同時回應外界對內容授權與使用的爭議。
精華 FAQ
這項計畫已在全球吸引超過400家出版業者加入，包含CNN、金融時報、Axios等媒體，先前也曾與華盛頓郵報等夥伴試行。
依協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google開發新的AI功能；Google則會支付內容授權費，雙方未公開具體財務條款。
對新聞業而言，可藉AI工具觸及更多受眾並提升互動；對Google而言，能強化生成式AI服務內容來源，同時回應外界對內容授權與使用的爭議。
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