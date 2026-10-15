俄勒岡州小學槍擊案4死 嫌犯被擊斃
美國俄勒岡州本德市一所小學發生槍擊案，造成3名兒童與1名成人死亡，槍手也已身亡，警方正調查案發經過並協助校方疏散學生。
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美國俄勒岡州本德市一所小學發生槍擊案，造成3名兒童與1名成人死亡，槍手也已身亡，警方正調查案發經過並協助校方疏散學生。
美國警方今天表示，西北部俄勒岡州一所小學發生槍擊案，造成4死，包含3兒童和1名成人。據CBS報導，這名16歲嫌犯被一名路人開槍擊斃。
法新社報導，本德警察局（Bend Police Department）發言人米勒（Sheila Miller）在記者會中表示：「我們尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，可能是一名在場民眾。此刻我們確認有多人受害。」
本德-拉派恩學區（Bend-La Pine School District）在社群媒體發布聲明指出，事發的銀軌小學（Silver Rail Elementary School）已遭封鎖。
學區稍後貼文表示，執法人員護送學生搭乘巴士前往另一地點，讓家人與孩子團聚。
米勒表示，警方於當地時間下午1時接獲緊急狀況通報，大約2分鐘後人員即抵達現場。
她說：「幾秒鐘後，我們便從無線電得知，本案嫌犯已倒地。」
米勒並指出，救護人員已將至少2人送往當地醫院，「我們不了解他們的狀況」。
該校位於波特蘭市（Portland）東南方160多公里處，招收幼兒園至5年級的學童。
警方表示，這起發生在俄勒岡州本德市小學的槍擊案共造成4死，死者包括3名兒童與1名成人，案件引發校園緊急封鎖與大規模疏散。 警方指出，槍手已經死亡，但尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，初步研判可能是現場民眾所為；目前仍在釐清事件細節與責任歸屬。 銀軌小學隨即進入封鎖狀態，執法人員則護送學生搭巴士前往另一地點，讓家長與孩子團聚，同時救護人員也將至少2人送醫。
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警方表示，這起發生在俄勒岡州本德市小學的槍擊案共造成4死，死者包括3名兒童與1名成人，案件引發校園緊急封鎖與大規模疏散。
警方指出，槍手已經死亡，但尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，初步研判可能是現場民眾所為；目前仍在釐清事件細節與責任歸屬。
銀軌小學隨即進入封鎖狀態，執法人員則護送學生搭巴士前往另一地點，讓家長與孩子團聚，同時救護人員也將至少2人送醫。
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