俄勒岡州小學槍擊案4死 嫌犯被擊斃

俄州班德市（Bend）銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案後，緊急救援人員於旅程教堂（Journey Church）的家庭團聚點現場疏導交通。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國俄勒岡州本德市一所小學發生槍擊案，造成3名兒童與1名成人死亡，槍手也已身亡，警方正調查案發經過並協助校方疏散學生。

美國警方今天表示，西北部俄勒岡州 一所小學發生槍擊 案，造成4死，包含3兒童和1名成人。據CBS報導，這名16歲嫌犯被一名路人開槍擊斃。

法新社報導，本德警察局（Bend Police Department）發言人米勒（Sheila Miller）在記者會中表示：「我們尚未確認是誰開槍擊中嫌犯，可能是一名在場民眾。此刻我們確認有多人受害。」

本德-拉派恩學區（Bend-La Pine School District）在社群媒體 發布聲明指出，事發的銀軌小學（Silver Rail Elementary School）已遭封鎖。

學區稍後貼文表示，執法人員護送學生搭乘巴士前往另一地點，讓家人與孩子團聚。

米勒表示，警方於當地時間下午1時接獲緊急狀況通報，大約2分鐘後人員即抵達現場。

她說：「幾秒鐘後，我們便從無線電得知，本案嫌犯已倒地。」

米勒並指出，救護人員已將至少2人送往當地醫院，「我們不了解他們的狀況」。

該校位於波特蘭市（Portland）東南方160多公里處，招收幼兒園至5年級的學童。

在俄州班德市（Bend）的銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案後，民眾聚集於旅程教堂（Journey Church）的家庭團聚點。路透