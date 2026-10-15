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美參院民主黨派逾百名觀察員 監督期中選舉防干預

中央社華盛頓14日綜合外電報導
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一名婦女6日在俄亥俄州提前投票開始時投票。路透
一名婦女6日在俄亥俄州提前投票開始時投票。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美國參院民主黨為防川普政府干預選舉，已培訓逾100名國會觀察員，將在11月期中選舉期間前往9個關鍵州監督投票與計票。

美國聯邦參議院民主黨人今天表示，基於對川普政府可能干預選舉的擔憂，已招募並培訓超過100名國會觀察員，將在11月期中選舉監督投票和計票過程。

法新社報導，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議員巴迪亞（Alex Padilla）告訴記者，這些觀察員將派駐俄亥俄州（Ohio）、喬治亞州（Georgia）、密西根州（Michigan）等9個參議員選情膠著的關鍵州。

他們的任務是在11月3日投票日與選舉結果認證期間，記錄可能發生的恐嚇選民、威脅選務人員等違規情事。舒默表示：「他們的職責非常明確：實地觀察、記錄並如實呈報。」

這項計畫屬於國會的正式行動，而非單純的競選陣營操作。

川普一再指控選舉舞弊，且不排除聯邦政府在投票所周邊採取非常規的介入行動，讓民主黨人和民權團體備感擔憂。舒默說：「川普無權決定誰能投票，也不能決定哪些選票算數。」

在參院委員會主導選舉規則的巴迪亞指出，這些觀察員不會參與選務行政運作，也不會經手選票，「他們不是去干預，也不是去鬧場」；若有必要，觀察員可進駐到選後數天甚至數週。

川普一直致力於限制郵寄投票，並提高選民身分證明的門檻，政府也正設法取得各州選民名冊紀錄。

此外，民團也推出各自的選舉保護行動，例如「安全投票」（Vote Safe）組織已開始在幾個搖擺州的投票所派駐受訓的社區志工。

精華 FAQ

  • 因為他們擔心川普政府可能干預期中選舉，尤其是在投票與選舉結果認證過程中出現不當影響，所以決定以正式國會行動派員監督。

  • 觀察員將前往俄亥俄州、喬治亞州、密西根州等9個關鍵州，任務是在投票日與認證期間記錄恐嚇選民、威脅選務人員等違規情形。

  • 這是國會正式行動，不是競選操作；觀察員不參與選務行政、不經手選票，也不會鬧場，只負責實地觀察、記錄並如實呈報。

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