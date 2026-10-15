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白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

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白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

世界新聞網王若馨／即時報導
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白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮新發言人扎卡里亞遭質疑律師資格，因她未通過加州bar exam，但她強調自己具備國際交易法經驗，且lawyer、attorney在英文法律語境中有不同含義。

川普總統宣布由扎卡里亞(Katie Zacharia)出任白宮發言人時，稱她是一位律師(attorney)，但華爾街日報報導，她並未通過美國的律師資格考試。

一名知情人士說，扎卡里亞2011年從佩珀代因大學(Pepperdine University)法學院畢業後，參加了加州律師資格考試(bar exam)，但沒有通過。

當時她一邊籌備婚禮，一邊準備隨未來的丈夫搬往中國。

她在考試前已通過「跨州律師職業道德考試」(MPRE)。這項考試測驗的是律師職業倫理，例如利益衝突與保密義務，與律師資格考試是分開的兩項考試；在美國多數州，申請執照必須兩項都通過，並接受品格審查。

lawyer、attorney、Esq.有何不同

爭議的關鍵在英文用字。這幾個詞中文常一律譯為「律師」，但意思並不相同：

● lawyer：最寬泛的說法，日常口語中指律師。依某些定義，從法學院畢業、受過法律訓練的人也算lawyer，不一定持有執照。

● attorney：通常指持有執照、能代表客戶出庭或處理法律事務的執業律師。美國口語中常與lawyer混用，但正式場合一般理解為必須持照。

● Esq.(Esquire)：加在姓名後的正式頭銜，按慣例只有取得律師資格的人才使用。

扎卡里亞周三接受紐約時報電話專訪時說，她畢業後曾請教佩珀代因大學校長該如何介紹自己，校長建議她避免使用「attorney」或「esquire」，但可以說自己是「lawyer」。

檢視她過去的公開發言，扎卡里亞自己確實一貫使用「lawyer」。

據進步派記者列格姆(Judd Legum)在他的電子報Popular Information整理，她今年10月5日在節目上說「我是一名lawyer」，2月上CNN、8月上福斯新聞時也都以「身為lawyer」開頭。

目前沒有找到她自稱「attorney」或「Esq.」的紀錄，用「attorney」稱呼她的都是別人。

華爾街日報指出，在美國日常用語中，「lawyer」與「attorney」可以互換，加州律師協會現行的職業行為規範也通篇使用「lawyer」一詞。但在許多地方，未持照者不得自稱「lawyer」。

扎卡里亞的資格受到檢視，起因是在加州、德州及華府的執業律師名錄中，用她的婚後姓氏或娘家姓氏都查不到她。周二有記者問她在哪個州通過律師考試，她只回答「我搬到中國的時候」，沒有進一步說明。她本周發表聲明說：「我從事國際交易法業務，具備所有相應資格。」

扎卡里亞2011年夏天前往北京，在知名的中倫律師事務所(Zhong Lun Law Firm)國際業務團隊擔任助理律師。

熟悉她工作情況的人士說，她是所內四名國際助理之一，負責起草價值數百萬美元的跨境交易合約，並對接在中國經商的美國與跨國企業。

這名人士說，國際部門人員在技術上屬於「國際法律顧問」，不需要中國執照，法律意見都由中國本地合夥人出具，因此美國律師資格與事務所的業務無關。知情人士也說，曾有律師告訴扎卡里亞，她可以憑法學學位與國際交易經驗提供法律分析。

加州律師考試向來被認為是全美最難的州之一。據加州律師協會統計，2025年7月的考試約55%考生通過，今年2月僅約31%。

精華 FAQ

  • 主因是她雖有法學院學位，卻未通過加州律師資格考試，且在加州、德州與華府的執業名錄中都查不到她的持照紀錄，因此是否能稱為attorney受到關注。

  • lawyer是較寬泛的說法，可指受過法律訓練的人；attorney通常指已持照、可執業的律師；Esq.則是放在姓名後的正式頭銜，慣例上多由取得律師資格者使用。

  • 她在北京中倫律師事務所任國際業務團隊助理，負責跨境交易合約與企業對接，相關人員在技術上屬國際法律顧問，法律意見由中國本地合夥人出具，因此不必持有中國執照。

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