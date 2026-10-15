水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

圖為水上樂園示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 賓州大狼屋飯店傳出27歲女子涉嫌在度假期間殺害丈夫與3歲兒子，警方調查與家屬說法都指向她可能事先預謀犯案。

知名室內水上樂園「大狼屋飯店」(Great Wolf Lodge)位於賓州波科諾山(Pocono Mountains)連鎖度假飯店，12日驚傳一對父子在客房裡雙雙遇害的命案，27歲婦人梅塔莉卡·哈里森(Metallica Rose Harrison)涉嫌殺害丈夫與3歲兒子而面臨兩項謀殺罪起訴。福斯新聞網15日報導，被告繼母受訪時說，這起案件似乎是預謀殺人，梅塔莉卡在度假之前把401(k)退休 帳戶清空。

被告繼母塞特加(April Thetga)指出，對於這場悲劇感到難以置信，但命案似乎屬於預謀，因為梅塔莉卡在出發度假之前便把401(k)帳戶清空。

塞特加說，警方在飯店房間現場發現的廚房刀具應該是梅塔莉卡從托萬達(Towanda)家裡帶來的。她說：「這絕對是預謀殺人，太可怕了。」

被害人查爾斯‧哈里森(Charles "Chaz" Harrison)與妻子梅塔莉卡原本預計跟3歲兒子在「大狼屋飯店」度假飯店住宿三周。根據飯店網站資料，訂房費用根據房型不同，價格從數百元到2000元不等。根據警方調查，哈里森一家三口9月21日辦理入住，10月5日要求把退房日期延到10月13日。

塞特加說，哈里森夫妻屬於勞工階級家庭，能否負擔得起這筆昂貴度假花費令人懷疑。

查爾斯在一家櫥櫃公司工作，梅塔莉卡則在醫療服務業任職。

梅塔莉卡目前羈押在賓州蒙諾郡(Monroe County)監獄，法官裁定不得保釋。

眾生相雜誌(People)報導，根據警方調查紀錄，梅塔莉卡12日下午3時15分打911電話報警聲稱「打算尋短需要協助」，並說丈夫與兒子都已過世。她在電話中說，身體太虛弱，無法拿刀刺向自己的脖子。

員警抵達飯店房間之後，發現查爾斯與男童身上都有刺傷，房裡有兩把藍綠色刀柄刀具。飯店工作人員證實，這兩把刀與度假村設施使用刀具不同。

手腕、頸部都有割傷的梅塔莉卡對警方供稱，想跟丈夫與兒子一起走。