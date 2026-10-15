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川普加密貨幣幕後推手 法案通過後獲聘泰達幣美區負責人

記者顏伶如／即時報導
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博漢斯（Bo Hines）。（美聯社）
博漢斯（Bo Hines）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

博漢斯在白宮主導穩定幣立法期間，其顧問公司獲泰達支付數百萬元；法案通過後，他離開白宮並加入泰達出任美國地區負責人。

華爾街日報14日報導，1995年出生的博漢斯(Bo Hines)去年擔任白宮加密貨幣顧問期間，負責為川普政府草擬加密貨幣法案，當時有數百萬元泰達幣流入他共同創立的顧問公司Nxum；法案通過之後，博漢斯獲得全球規模最大的穩定幣發行商泰達(Tether)聘請出任美國地區負責人，主持美國部門業務。

縮寫簡稱「天才法案」(GENIUS Act)的「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」(Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins Act)，為規範穩定幣(stablecoins)提供法律架構。博漢斯在法案條文當中主張延長合規過渡期，從18個月延長到36個月。

2025年7月，國會議員與企業高層主管出席白宮東廳的「天才法案」簽署儀式。川普總統致詞時對協助法案擬訂的幕僚表示感謝，還問道：「博漢斯在哪裡？」

當時29歲的博漢斯從前排座位起身，接受眾人鼓掌。

根據華爾街日報取得內部文件與付款紀錄，簽署儀式現場絕大多數來賓不知道的是，就在博漢斯主導白宮推動的「天才法案」同一時間，與法案利益關係重大的泰達正把數百萬元付給他共同創立的顧問公司。

根據加密通訊軟體Signal簡訊紀錄，博漢斯擔任宮加密貨幣顧問期間，參與了Nxum公司合夥人的聊天群組，就在合夥人與泰達高層接洽時，博漢斯在群組裡討論立法進度以及「天才法案」要點。

2022年，博漢斯與父親陶德(Todd Hines)及另一名合夥人丹尼斯(Gary Dennis)共同創立小型顧問公司Nxum，每人持股三分之一。

根據政府申報紀錄，博漢斯2025年初加入川普政府時退出公司日常管理，但繼續保留持股。

博漢斯在白宮推動穩定幣立法的幾周之後，原本業務只在加密貨幣領域的Nxum，開始尋求跟泰達展開業務合作。

根據文件資料、通話訊息、區塊鏈紀錄以及消息人士透露，自從Nxum與泰達在2025年5月簽署合作協議以來，賺取收入約有630萬元。

相較於總部位於美國的競爭對手，企業總部位於薩爾瓦多的泰達需要更多時間達到合規要求，「天才法案」延長合規過渡期讓泰達成為主要受益者。

「天才法案」2025年7月18日經總統簽署生效，簽署儀式上泰達執行長阿爾多諾(Paolo Ardoino)坐在博漢斯旁邊。三周之後，博漢斯8月9日宣布離開白宮，次月獲泰達聘用為新成立的美國分公司執行長。

進入白宮之前， 博漢斯沒有政府公職或加密貨幣公司服務經驗。他曾在家鄉兩度代表共和黨參選北卡羅來納州聯邦眾議員但都落選。

精華 FAQ

  • 根據內部文件、付款紀錄與通訊內容，他在主導法案期間，其共同創立的Nxum已從泰達取得數百萬元收入，顯示立法推動與商業往來時間高度重疊。

  • 該法案為穩定幣建立監管框架，並把合規過渡期從18個月延長到36個月；由於泰達總部在薩爾瓦多，需更長時間調整合規，因此成為主要受益者。

  • 天才法案在2025年7月18日生效後，博漢斯於8月9日離開白宮，並在次月被泰達聘為新成立的美國分公司執行長，負責美國部門業務。

加密貨幣 川普 華爾街

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