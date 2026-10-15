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開發商祭1萬元抵稅優惠 爭取居民同意興建超大型數據中心

記者顏伶如／即時報導
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圖為位於維吉尼亞州阿什本的Digital Realty數據中心。（路透）
圖為位於維吉尼亞州阿什本的Digital Realty數據中心。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Digital Realty在堪薩斯州德索托推動大型數據中心計畫，並以每戶10,000元稅費減免爭取支持，但居民對環境與公用事業負擔仍存疑慮。

堪薩斯州德索托(De Soto)是居民不到萬人的小型城市，開發商Digital Realty為了爭取當地社區同意興建超大規模數據中心，拋出提供每戶1萬元抵稅優惠的獎勵，某些居民則抱持懷疑。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，Digital Realty總裁兼執行長鮑爾(Andy Power)14日在聲明中說，公司正在推動對現代經濟有益的關鍵基礎設施，「我們相信有責任幫忙那些讓經濟成長成為可能的社區」。

根據Digital Realty規畫，將在德索托投資2000萬元，為占地280英畝的數據中心用地鋪設道路。數據中心計畫最後將發展到有1400英畝，為當地帶來稅收收入、創造就業機會。開工日期訂於2027年。

為了爭取社區支持，Digital Realty表示，目前正與德索托市政府合作，承諾為每戶家庭提供每年1000元公共事業費及房產稅減免，持續發放10年。

企業總部位於德州奧斯汀的Digital Realty是市值超過670億的上市公司，客戶包括亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」(Amazon Web Services)、微軟(Microsoft)、輝達(Nvidia)等。德索托數據中心工地計畫估計將為當地供應商、承包商創造250個全職就業機會，未來隨著時間推移則有數千個建築工作機會。

不過，CBS最新民調發現，反對數據中心計畫的德索托居民超過支持者，反對理由包括擔心破壞環境、消耗資源、公共事業費用漲價。

居民范德克里克(Sara VanDeCreek)說，每年1000元抵稅對許多德索托居民來說可能很有幫助。

但居民克莉絲汀娜·海爾曼(Christina Hileman)則說：「我第一個感想是，這筆錢沒有多到讓人想搬到這裡來。」她說，德索托房產稅很高，抵免雖有幫助，但效果不大。

居民蓋斯特(Doug Geist)表示，全體市民應該對數據中心計畫舉行公投，以投票結果做為決策基礎。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 公司計畫在德索托興建超大型數據中心，先投入2,000萬元鋪設280英畝用地道路，最終規模將擴大到1,400英畝，預計2027年動工。

  • Digital Realty承諾每戶家庭連續10年獲得每年1,000元的公共事業費與房產稅減免，希望以實際財務回饋換取社區對數據中心計畫的同意。

  • 反對者擔心數據中心會破壞環境、消耗資源，並可能推高公共事業費用；也有人認為每年1,000元抵免雖有幫助，但不足以彌補可能影響。

亞馬遜 鮑爾 德州

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