2027歐記健保11/1開放投保 關鍵3事保荷包

2027年的可負擔健保將從11月1日起開放投保。(healthcare.gov官網)

AI摘要 文章摘要整理： 2027年歐記健保將縮限非公民補助資格，部分移民可能失去保費補助，若未在2026年開放投保期主動更新或退保，還可能被自動續保並支付全額保費。

2027年可負擔健保 (ACA，俗稱歐記健保 )將迎來重大變化，部分原本享有聯邦保費 補助的合法居留非公民，明年起將失去補助資格。健保顧問提醒，失去補助不代表原有保單會自動取消，若民眾未在年度開放投保期間主動更新資料或終止保單，仍可能被自動續保，面臨支付全額保費的情況。

美亞健康協會主任劉紅、健保顧問王郁雅指出，2027年健保新規不僅影響部分移民的補助資格，也可能使原本每月只需負擔少量保費的家庭，突然面臨數百元甚至更高的支出。她們建議民眾在年度開放投保期間，仔細核對新年度的保費及保障安排。

根據聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)新規，2027年1月1日起，聯邦保費預付稅額抵免(APTC)及自付醫療費用減免(CSR)的非公民適用範圍，將限縮至綠卡持有人、古巴及海地入境者，以及依「自由聯合協定」(COFA)居留美國的移民。

這意味著，包括難民、已獲庇護身分者、臨時保護身分(TPS)持有人，以及部分工作簽證、學生簽證持有人，雖然仍可能符合歐巴馬健保投保資格，但自2027年起，原則上將無法再取得上述聯邦補助。即使家庭收入不高，只要移民身分類別不符合規定，也無法享有相關優惠。

歐巴馬健保原本設有自動續保機制，目的是避免民眾因忘記更新資料而失去醫療保障。若投保人未在開放投保期間選擇其他方案，也沒有主動終止保單，交易市場可能將其自動續保至下一年度，即使聯邦補助資格已經改變。

例如，某位合法居留移民今年透過歐巴馬健保取得聯邦補助，每月只需支付數十元保費，但明年因身分類別不再符合補助資格，若原有保單繼續生效，每月應付保費可能增加至數百元，實際金額取決於年齡、居住地及保險方案。

對部分不熟悉英文通知、習慣由健保顧問協助投保的華人而言，若未注意補助資格改變，可能直到收到新年度保費帳單或銀行扣款紀錄，才發現保費大幅提高。

2027年度歐巴馬健保開放投保期為2026年11月1日至12月15日。健保專家強烈建議，受到影響或不確定資格的民眾，務必在此期間主動完成以下三大關鍵步驟：

核對與確認「移民身分與補助資格」：民眾應主動登入健保交易市場(Marketplace)帳戶或聯繫專業健保顧問，核對個人移民身分與家庭收入，明確掌握新年度是否仍具備聯邦補助資格。

試算新年度實際保費決定續保或更換方案：仔細查閱交易市場發出的新年度保費通知，試算失去補助後的實際自付費用。若原方案保費過高，應於開放投保期內評估並更換為其他符合預算的保險計畫。

若不續保務必主動取消並妥善銜接新保障：若決定不再使用當前方案，必須於12月15日前依規定主動辦理退保，避免系統持續自動扣繳。一旦取消健保，通常無法在年度中途隨時重新投保，除非符合特殊投保期資格。