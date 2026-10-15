康乃爾性侵案被告之一傳轉學佛州私立大學 引發網路熱議

康乃爾大學（Cornell University）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學性侵案被告疑轉學佛州諾瓦東南大學引發輿論，校方稱錄取時不知情，事件也凸顯校際懲戒紀錄共享與成績單註記制度的漏洞。

華盛頓郵報 15日報導，遭控在康乃爾大學(Cornell University)2024年兄弟會派對對一名女學生集體性侵 的被告之一，傳出悄悄轉學到位於佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)、學生約2萬人的私立諾瓦東南大學(Nova Southeastern University)就讀，引發網路熱議。私立諾瓦東南大學社群媒體帳號湧入大量網友留言，校長穆恩(Harry Moon)4日對學生發表聲明表示，涉嫌康大性侵案的被告當中，後來有學生可能轉學到諾瓦東南大學。

康大性侵案被告當中有人轉學到佛州 的消息，近日在TikTok、Instagram、Fizz迅速傳播。佛州學生則透過社群媒體發文表達不滿，要求諾瓦東南大學對這名男學生做出退學處分，某些學生則揚言要對學校發動抗議。

穆恩聲明當中並未說明轉學生姓名，也未透露是否仍有註冊。穆恩指出：「本校在錄取學生時，並不知道後來媒體報導的相關指控。」

聲明表示，獲悉媒體報導的事件後，立即根據學生與學校社群的安全福祉採取行動。

報導指出，諾瓦東南大學援引聯邦隱私法規定，拒絕透露學生錄取或懲處紀錄，但轉學風波引發輿論質疑的關鍵在於，不同大學之間如何分享學生的懲戒紀錄，以及學校在學生提出轉學申請的時間點，是否對於嚴重違紀指控毫不知情。

校園安全顧問卡特(S. Daniel Carter)表示，學校之間的懲戒紀錄分享機制應該以某種形式運作，「但在這起案件當中，機制很可能沒有發揮作用，要看康大處理程序的時間長短而定」。

根據紐約時報取得檔案，康大對兄弟會性侵案進行長達數月的內部調查之後，對一名男學生做出開除學籍處分。

紐約州州法規定，大學經過調查認定學生有不當行為的責任之後，必須在成績單註明學校因特定行為，例如性暴力，決議予以開除或停學。

卡特指出，註記要求不一定表示學校會對違紀情事做出進一步說明，這意味著諾瓦東南大學必須向康乃爾大學要求更多訊息。

諾瓦東南大學發言人布萊克(Pashen Black)表示，如果申請轉學的成績單上有開除或其他懲處註記，諾大都會展開額外調查。

華盛頓郵報分析，另一種可能狀況是，遭康大開除的學生，出示給諾大的成績單上並沒有懲戒註記。

卡特說，如果沒有註記，可能是因為當時康大懲戒程序尚未完成。他說，大多數學術機構不會想到要向另一所大學查證是否有尚未結案的指控調查。