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OpenAI工程師竊聽 曝美科技公司僱到間諜的風險

OpenAI工程師裝竊聽器 曝美科技公司僱到間諜的風險

記者顏伶如／即時報導
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受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下。(路透)
受雇於OpenAI的沙烏地阿拉伯籍男子阿爾福贊，被監視錄影機拍下。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI工程師阿爾福贊遭控在總部裝竊聽器後被FBI逮捕，事件引發美國科技公司雇用外籍AI人才是否可能帶來間諜與國安風險的激烈討論。

華盛頓郵報15日報導，身為沙烏地阿拉伯公民的工程師阿爾福贊(Abdulrahman Alfozan)涉嫌在OpenAI總部偷裝竊聽器結果遭到聯邦調查局(FBI)逮捕，案發後再度引起人們對於美國科技公司正在雇用間諜的擔憂。矽谷在全球人工智慧(AI)競賽當中高度引賴海外人才，但某些科技領袖表示，雇用外籍人士存在國家安全風險。

報導指出，從履歷看來，阿爾福贊是矽谷最搶手的AI人才，職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示曾就讀麻省理工學院(MIT)，曾在Meta擔任工程師。阿爾福贊後來拿到綠卡，去年在OpenAI獲得中階職位。

阿爾福贊被捕引發矽谷國際人才的風險疑慮，這些外籍員工通常來自正在跟美國爭奪AI超級大國地位的國家。

川普總統上周頒發美國國家科學獎章(National Medal of Science)給六位科技巨頭黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克(Elon Musk)、布林(Sergey Brin)、納德拉(Satya Nadella)、戴爾(Michael Dell)，川普稱他們是「國寶」，六人當中有五人是移民。

多國正在爭奪AI主導地位之際，某些矽谷高層主管認為，美國要想贏得這場AI競賽，就必須從世界各地招募更多頂尖人才。

今年4月，OpenAI國家安全團隊高級成員卡特里娜·穆里根(Katrina Mulligan)在國會山莊一場活動上，呼籲科技公司要幫外籍員工提供盡快獲得美國公民身分的途徑，因為外籍員工是「國家戰略資產」(national strategic asset)。她說，OpenAI有相當比例的員工不是美國公民，其中包括中國籍人士。

她說，全球頂尖的300名AI研究人員當中，只有一半是美國人。

其他產業領袖與國會議員長期以來批評科技公司雇用大量外籍員工損害美國人的利益，而且成為中國間諜活動的溫床。

國防科技公司安杜里爾(Anduril)執行長拉奇(Palmer Luckey)與紅杉資本(Sequoia Capital)風險投資家馬奎爾(Shaun Maguire)14日都在社群平台X呼籲科技界應該專注於雇用美國公民。

馬奎爾發文寫道：「面對外國諜報手段時，矽谷展現出極大的包容與天真。」

曾在拜登政府任職國家安全委員會的「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深中國與科技研究員麥奎爾(Chris McGuire)表示，隨著科技競爭加劇，狀況變得更加複雜，「對於美國與中國之外的國家來說，技術強大到無法忽視，而提升能力最快也最便宜的辦法就是用偷的」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指阿爾福贊涉嫌在OpenAI總部偷裝竊聽器，因此遭聯邦調查局逮捕。此案讓外界再度關注科技公司內部資訊安全，以及外籍員工可能帶來的滲透風險。

  • 因為矽谷高度依賴海外AI人才，而部分科技領袖與國會人士一直擔心，來自與美國競爭AI主導權國家的外籍員工，可能成為間諜活動或技術外洩的風險來源。

  • Anduril執行長Palmer Luckey與Sequoia投資人Shaun Maguire都在X上呼籲科技界優先雇用美國公民，認為面對外國諜報手段時，矽谷不應過度天真。

間諜 矽谷 Meta

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