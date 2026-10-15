加州期中選舉公投「富豪稅」 全美首例掀貧富論戰
加州期中選舉將表決全美首見的富豪稅，擬向約200名億萬富翁課徵5%淨資產稅，並將稅收投入受聯邦補助縮減衝擊的公共醫療體系。
AI摘要
文章摘要整理：
加州期中選舉將表決全美首見的富豪稅，擬向約200名億萬富翁課徵5%淨資產稅，並將稅收投入受聯邦補助縮減衝擊的公共醫療體系。
美國加州選民下月期中選舉時，將公投決定是否向州內約200名億萬富翁課徵淨資產5%的富豪稅，創全美首例，稅收主要用於遭川普政府大砍預算的公共醫療體系。
法新社報導，美國貧富差距急劇擴大，馬斯克（Elon Musk）等科技巨頭的財富多得驚人，民怨日益升高，支持者希望此舉能為全美其他地區樹立先例。
仰賴聯邦醫療保險（Medicare）的退休平面設計師費爾曼（Loren Fierman）表示，這筆稅金對超級富豪來說，「如九牛一毛…但對需要醫療照護的人而言，卻關係到一切」。聯邦醫療保險是為退休人士與身障者提供醫療照護的公共計畫。
包括Google共同創辦人布林（Sergey Brin）在內的反對陣營，已砸下超過2億500萬美元，設法擋下這項「第40號提案」（Proposition 40），他們主張這將迫使富人離開加州，反而會減少州政府的稅收。
加州大學洛杉磯分校（UCLA）稅法教授史塔克（Kirk Stark）指出：「外界擔心的是，個人、企業主等對象會預期這種徵稅手法很可能一再上演。」
即將卸任的加州州長紐松（Gavin Newsom）已表態將投下反對票，外界普遍預期他將角逐2028年總統大選。
代表25萬名居家照護與托育人員的工會「聯合家事工作者」（United Domestic Workers）也敦促會員投下反對票，認為一次性的稅收無法填補加州高達數十億美元的預算缺口。
富人稅構想並非首見，加州近10年已3度表決財富稅提案，但每次都遭否決。儘管這項提案推出之初頗受歡迎，但民調顯示支持度正在下滑。
不過，本月積極為這項提案奔走的左派參議員桑德斯（Bernie Sanders）認為，是時候讓富人繳納應盡的稅賦了。他在洛杉磯向歡呼的支持者說：「這些億萬富翁在過去10年間，財富暴增超過3倍，實質稅率卻比水電工或護理師還要低。」
參與起草提案的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）法學教授嘉勒（Brian Galle）表示，這項稅估計可籌得1000億美元資金；在聯邦資助款減少的情況下，若無這筆資金，每個家庭未來數年平均得多花7500美元的醫療費用。
同樣參與起草的柏克萊分校經濟學家沙茲（Emmanuel Saez）說：「如果加州公投過關，我預測其他州也會出現類似的倡議。」沙茲也坦言，這項富豪稅若延長或轉為永久性稅制，部分億萬富翁可能會考慮是否繼續留在加州。
69歲的退休看護莫菲特（Tim Moffet）指出，富豪出走的警告聽起來有些空洞，「反正他們本來就沒在繳稅，究竟有什麼好損失？」
提案內容是向州內約200名億萬富翁課徵5%淨資產稅，屬全美首例。相關稅收主要將用於補充因川普政府削減預算而受影響的公共醫療體系。 支持者認為加州貧富差距急劇擴大，超級富豪財富暴增，但實質稅率卻偏低；相較之下，這筆稅對富豪只是九牛一毛，卻能大幅幫助依賴醫療照護的人。 反對者包括Google共同創辦人布林等人，已投入超過2億500萬美元阻擋提案。他們擔心富人會離開加州，導致稅收下降，也害怕這種課稅方式未來反覆出現。
精華 FAQ
提案內容是向州內約200名億萬富翁課徵5%淨資產稅，屬全美首例。相關稅收主要將用於補充因川普政府削減預算而受影響的公共醫療體系。
支持者認為加州貧富差距急劇擴大，超級富豪財富暴增，但實質稅率卻偏低；相較之下，這筆稅對富豪只是九牛一毛，卻能大幅幫助依賴醫療照護的人。
反對者包括Google共同創辦人布林等人，已投入超過2億500萬美元阻擋提案。他們擔心富人會離開加州，導致稅收下降，也害怕這種課稅方式未來反覆出現。
上一則