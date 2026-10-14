華女認罪色誘敲詐Fortress富豪艾登斯 另涉詐騙2男

公鹿隊共同老闆艾登斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華裔女子羅昌麗在美國聯邦法院認罪，承認以私密影像要脅Fortress共同創辦人艾登斯並詐騙另2名男子，涉案金額龐大，將於明年2月宣判。

華裔 女子羅昌麗(Changli Luo音譯，又稱Sophia)於13日在聯邦法院認罪，承認她對華爾街 金融集團Fortress Investment Group共同創辦人、美國職籃(NBA )公鹿隊(Milwaukee Bucks)共同老闆艾登斯(Wesley Edens)進行電信詐欺，並涉及另外兩名男子的詐騙案。

華爾街日報報導，羅昌麗13日在曼哈頓聯邦法院聽審中，向法官坦承，曾謊稱自己錄下與艾登斯在她住處發生親密關係的影像，並以公開影像為要脅，試圖向艾登斯勒索金錢。

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法庭文件中，艾登斯被稱作「被害人一號」(Victim-1)。

中國出生的羅昌麗在法庭上說：「我對自己的行為感到非常後悔，我也知道自己的行為是錯的。」

羅昌麗2022年在領英(LinkedIn)主動聯繫剛離婚的艾登斯，兩人起初的訊息內容討論職業或慈善，之後逐漸轉為私人話題。

華爾街日報(WSJ)報導，兩人2023年首次見面，之後短暫交往並發生性關係。

檢方指出，羅昌麗隨後威脅公開私密照片與影片，要求高額賠償。

艾登斯起初同意支付650萬元和解，其中含100萬元預付款，但羅昌麗事後歸咎艾登斯害她感染人類乳突病毒(HPV)並要求重新談判，開價12億1500萬元，這相當於艾登斯淨資產25億元的一半。

艾登斯向執法單位求助後，羅昌麗2025年在紐約甘迺迪國際機場，準備搭機前往中國時，遭聯邦探員逮捕。

檢方指出，羅昌麗曾聯繫艾登斯的家人，包括現任妻子與前妻，甚至揚言向媒體爆料。

法庭文件顯示，羅昌麗告訴艾登斯，「商業夥伴將從這些訪談中，知曉你和你的惡行」。

艾登斯之前未被公開點名為當事人，經華爾街日報記者聯繫後，艾登斯的發言人證實他就是這宗刑事案件的被害人；發言人表示，艾登斯出於保護自己與家人的安全才報警。

檢方6月提出新的起訴書，指控羅昌麗以性手段，詐騙另外兩名男子，她在法庭上承認涉及三名男子的所有指控。

羅昌麗透過領英結識艾登斯與另一名男子，檢方表示，第二名被害人與羅昌麗在曼哈頓約會時，她提議發生關係交換對方購買價值2000元的蘋果(Apple)電腦；她事後偷拍對方的信用卡資料，網購盜刷4500元的蘋果商品。

第三名被害人則是她透過電話陌生開發，為她創辦的非營利組織One World Initiative Advocacy募款時認識。

羅昌麗13日認罪六項刑事罪名，包括企圖向艾登斯勒索逾10億元，以及盜取另兩名交往對象的信用卡資料；認罪協議顯示，她同意支付200萬元的罰金。

羅昌麗的量刑聽證會訂明年2月26日舉行，雖由法官決定刑期，但檢辯雙方已同意建議量刑三、四年。

辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)表示，羅昌麗經與親友討論後，認為為自己的行為負責，是當前最有利的做法。

精華 FAQ Q1：羅昌麗這起案件主要被控了哪些犯罪行為？ 她被指控以親密關係與私密影像為手段，向艾登斯勒索巨額金錢，並在另2名男子身上涉及信用卡盜刷與詐騙，最後共認罪6項刑事罪名。

Q2：她是如何接觸並勒索艾登斯的？ 羅昌麗先在LinkedIn主動聯繫剛離婚的艾登斯，經過一段時間往來後交往並發生性關係，之後以公開私密影像相威脅，要求高額和解金，甚至開價12億1500萬元。

Q3：法院接下來將如何處理羅昌麗的刑期？ 羅昌麗已與檢辯雙方達成認罪協議，並同意支付200萬元罰金；量刑聽證會訂於明年2月26日舉行，法官將決定最終刑期，雙方建議約3到4年。

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