感染、不孕到癌症…知名護墊被指含致癌物 數百女性提告

女性生理用品示意圖。（取自123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 數百名女性控告 Carefree 護墊疑含致癌物 PFOA，指長期使用後罹患癌症、不孕與多種疾病，並稱製造商隱匿風險、持續販售。

據紐約郵報報導，一項最新訴訟指控，知名女性衛生用品品牌 Carefree 生產的護墊疑含有致癌化學物質，數百名女性可能因此暴露於相關風險之中。原告聲稱，長期使用這款護墊後，她們出現多種嚴重健康問題，包括陰道酵母菌感染、肝臟疾病，甚至乳癌、卵巢癌及腎癌等。

根據在洛杉磯 縣高等法院（LA County Superior Court）提起的訴訟，Carefree 品牌曾由嬌生 公司（Johnson & Johnson）持有，目前則歸 Essity 公司所有。訴狀指控，該品牌護墊含有「全氟辛酸」（PFOA），一種已知的致癌物質。

全氟辛酸是一種人工合成的「永久性化學物質」，屬於全氟及多氟烷基物質（PFAS）家族。這類物質不易分解，可能長年殘留於環境及人體內。

研究指出，接觸全氟辛酸可能增加罹患某些癌症 的風險，尤其是腎癌與睪丸癌，也可能與其他嚴重健康問題有關。

訴訟中的原告表示，她們長期規律使用 Carefree 護墊，將產品置於內褲內，讓護墊持續接觸外陰及會陰部位的組織。

訴狀指出，這些部位的組織血管豐富且具有通透性，吸收的物質可能直接進入血液。

部分女性每次使用護墊長達10小時甚至更久。訴訟聲稱，經過多年反覆使用，她們可能數百次甚至數千次暴露於這種化學物質之中。

原告聲稱，她們遭遇一連串健康問題，包括乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病、慢性發炎、感染、高膽固醇及免疫系統疾病。另有部分女性表示，自己的生育能力下降，甚至面臨不孕問題。

訴狀還指出，這些女性如今擔心，過去可能接觸的化學物質會使她們日後罹患癌症。

訴狀寫道，每位原告都承受了身體、心理及情緒上的痛苦，因疾病診斷與治療而感到焦慮，生活品質也受到影響。

訴訟進一步指控，製造商刻意隱瞞產品疑似受到化學物質污染的情況。原告主張，業者原本可以透過成本低廉的檢測發現全氟辛酸，也有能力改用不含 PFAS 的替代材料生產護墊。

然而，根據訴狀，遭列為被告的公司均未向消費者揭露產品可能含有全氟辛酸。

訴狀指出，相關資訊不僅未出現在產品標籤、成分表或包裝上，也未曾透過廣告或其他消費者溝通管道公開。

原告還聲稱，製造商於2024年2月6日接獲通知，得知 Carefree 護墊被檢出全氟辛酸，卻仍繼續販售相關產品。

訴訟並指控，盡管加州自2025年1月1日起，已開始限制在特定紡織品中刻意添加 PFAS，相關產品仍持續在當地銷售。訴狀稱，業者在禁令生效後仍繼續販售，違反相關法律規定。

這起訴訟也將洛杉磯高端連鎖超市 Gelson’s 列為被告，指控該公司涉嫌販售相關產品。

數百名原告要求法院判處懲罰性賠償，金額須足以懲罰涉案製造商。

目前，相關內容均屬訴訟中的指控，尚不能據此認定產品確實含有全氟辛酸，或原告所稱的健康問題已被證實與使用護墊存在因果關係。