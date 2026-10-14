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川普孫女手腕又受傷動刀 19歲凱伊嘆：人生突然轉彎

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普孫女、邁阿密大學高爾夫球員凱伊因手腕傷勢再度動刀，她表示將以耐心面對復原，並感謝家人、教練與醫療團隊支持。

據紐約郵報報導，川普孫女、邁阿密大學一年級學生兼女子高爾夫球隊成員凱伊（Kai Trump），14日在Instagram發文透露，自己因9月受傷的手腕接受手術。

凱伊是前模特兒凡妮莎（Vanessa Trump）與小川普（Donald Trump Jr.）的女兒。她在貼文中分享一張自己躺在紐約特種外科醫院（Hospital for Special Surgery，HSS）病床上的照片，受傷的手臂纏著繃帶，並以吊帶固定。

19歲的凱伊表示，原本希望能避免動手術，但與家人、教練及運動訓練團隊討論後，她認為這是對長期健康及高爾夫球生涯最好的決定。

她寫道，「接下來幾個月的發展，顯然不是我原本預期的樣子，但人生旅程有時會突然轉彎，而我選擇以耐心和十足的決心迎接這段經歷。」

凱伊也表示，康復需要時間，但很幸運身邊有許多人持續支持、鼓勵她，並提醒她每一次挑戰都是成長的機會。她說，「身邊有對的人陪伴，真的會帶來很大的不同，我對此感激不盡。」

凱伊在大學首場高爾夫球賽中傷到手腕。她也特別感謝特種外科醫院的卡爾森醫師（Dr. Carlson）及醫療團隊，以及隊友、教練和家人的支持。

她在貼文中寫道，「目前最重要的就是好好康復，並相信整個復原過程。我迫不及待想回到球隊，繼續做自己熱愛的事。相信不用多久，我就會回到大家面前，而且會變得更加堅強，也更加懂得感恩！加油，颶風隊！」

不過，凱伊並未透露預計需要多久才能康復。

上周，她才在印第安納州曼西市（Muncie）參加一場為期兩天、共進行三輪賽事的高爾夫球比賽。

事實上，凱伊今年1月也曾接受左手腕手術。她當時透露，手術是為了治療尺側伸腕肌腱（ECU tendon）周圍的穩定組織受傷，以及三角纖維軟骨複合體（triangular fibrocartilage complex）受損的問題。

精華 FAQ

  • 她是在9月受傷後持續受手腕問題困擾，經與家人、教練及訓練團隊討論後，認為手術對長期健康與高爾夫生涯最有利，因此決定動刀治療。

  • 她坦言接下來幾個月不如原先預期，但認為人生會突然轉彎，自己會以耐心和決心面對復原，也相信在支持下能更快回到球場。

  • 這已是她今年第2次手腕手術。她在1月也曾接受左手腕手術，當時是為了治療尺側伸腕肌腱周圍穩定組織受傷，以及三角纖維軟骨複合體受損。

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