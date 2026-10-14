我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B續簽恐收緊 同工作也要重審⋯今日5件事

後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍賣不掉

回憶中國行 黃仁勳笑稱：吃過的餐廳拿我當「代言人」

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳現身北京南鑼鼓巷，端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊...
輝達執行長黃仁勳現身北京南鑼鼓巷，端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊吃邊與食客交流，「太好吃了！」。隨後，#跟著黃仁勳打卡老北京炸醬麵、#北京網友偶遇黃仁勳等話題登上抖音熱榜。新京報

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳在播客中回憶今年5月北京之行，形容街頭人潮與媒體關注一度失控，連吃過的餐廳都迅速把他包裝成宣傳招牌。

輝達執行長黃仁勳在知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）13日發布的一檔節目中，回憶了今年5月訪問中國期間的經歷。他表示，自己在北京街頭受到熱烈歡迎，所到之處引發人群聚集，甚至連光顧過的餐廳都迅速將他當作宣傳招牌。

快科技報導，談到中國之行時，黃仁勳感嘆：「天哪，我的中國行簡直是一片混亂。你看到那些場面了嗎？我去了北京市中心，那裡一下子就熱鬧得不可開交，完全亂成了一團。」

他隨後開玩笑稱，自己吃過的每一家餐廳都把他當成了「代言人」。「他們動作可真快，大概只用了半個小時，我就出現在了網上，成了每家餐館的宣傳招牌。」

今年5月15日，黃仁勳在北京期間遊覽了南鑼鼓巷等地，並品嚐了老北京炸醬麵、豆汁等特色美食。相關影片和照片迅速在社群媒體上傳播，引發廣泛關注。

黃仁勳曾在北京方磚廠69號炸醬麵店門口，端起碗邊拌邊吃，並連連稱讚「好吃」。隨著黃仁勳造訪的消息傳播，該麵館趁熱推出「黃仁勳同款」 套餐，還布置了相關宣傳物料蹭熱度。

團購頁面顯示，相關套餐名稱甚至打出了「皮衣戰神同款」標籤，包含同款招牌黑豬肉炸醬麵、奶皮子優格、肉丁炸醬禮盒、黑豬肉炸醬禮盒、老北京爆肚粉等產品。

精華 FAQ

  • 他表示北京街頭的場面非常混亂，人群快速聚集，整個市中心幾乎亂成一團，顯示他當時在中國受到高度關注。

  • 黃仁勳笑稱，自己到訪後的相關畫面很快就被放上網路，餐廳也隨即借勢宣傳，讓他感覺像被當成現成招牌。

  • 北京方磚廠69號炸醬麵店推出「黃仁勳同款」套餐，並搭配宣傳物料與「皮衣戰神同款」標籤，藉此吸引客流。

輝達 黃仁勳

上一則

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

延伸閱讀

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
黃仁勳將獲頒美工程師最高榮譽 傳記作者揭他如何「設計」川普

黃仁勳將獲頒美工程師最高榮譽 傳記作者揭他如何「設計」川普

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
遭中國籍的岳父母聯手槍殺的前紐約時報主管麥肯錫，法庭文件陸續披露他遭到妻子「家暴」的經歷。（取自領英）

法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產

2026-10-09 10:46
從6月至今，已有至少12名受DED保護的港人在美國機場遭拘ICE拘捕。(路透)

持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關數月

2026-10-12 09:58

超人氣

更多 >
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕
好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」

好市多有機地瓜乾 華人多次回購「找到小時候的味道」