自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 雖然房地產研究認為數據中心不一定影響周邊房價，但北卡屋主因鄰近工地賣屋受阻，並面臨電費、噪音與環境等潛在衝擊。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)14日報導，研究顯示數據中心的到來不會影響房價 ，但某些賣家並不認同。北卡羅來納州 64歲居民蘿瑞(Lori)表示，房子賣了四個月仍乏人問津，都是因為後方有一座數據中心正在興建。她說，潛在買家一看到數據中心就不願出手。

房地產 資訊網站Realtor.com公布最新調查指出，數據中心對於附近房價並無影響。研究當中針對相同社區在四個時間點進行對比，包括數據中心啟用前一年、啟用當年、啟用後一年與啟用後兩年，查看房價變化之後得到房價不受影響的結論。

不過，蘿瑞表示，房子掛牌四個月，價格從92萬5000元降到79萬9000元，還是賣不掉。

蘿瑞接受財經網站「市場觀察」(MarketWatch)訪問時說：「我到底要把價格降到多低才賣得掉？我如何知道什麼時候應該接受任何出價，然後認賠離開？」

數據中心其實已經存在數十年，但過去幾年出現爆發式成長，成為人工智慧(AI)模型的基礎設施。

根據Realtor.com統計，2015年全國只有12個郵遞區號裡有大型數據中心，到了2026年則有125個郵遞區號裡有大型數據中心。

同一時間，大型數據中心附近的待售房屋比例增加超過一倍，數據中心也逐漸擴展到越來越偏遠的鄉鎮，遠離城市中心。從來沒料想到會跟數據中心成為鄰居的社區居民，如今發現有全新的鄰居進駐。根據蓋洛普民調(Gallup poll)，數據中心是不受歡迎的鄰居。

「金錢智慧」報導分析，如果發現自家社區突然蓋了數據中心，目前並無證據顯示房價必定下跌，但要有心理準備未來將要因應某些變化，最直接的衝擊可能反映在電費帳單。

以數據中心高度集中的維吉尼亞州為例，電價在過去五年上漲近270%。

除了興建過程的施工聲響，社區居民可能還要面對數據中心持續帶來的噪音污染。數據中心設施可能對當地環境造成不利影響，數據中心耗水量極大，每日用水量高達500 萬加侖。

一名威斯康辛州婦人發現，附近自從興建數據中心之後溪水變得混濁，檢測結果顯示溪水呈現重金屬陽性反應。