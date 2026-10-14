華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視

國土安全部12日從歐瑪位於華府的住所，取走多箱文件及相關資料。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 歐瑪住所遭搜索後，聯邦調查人員重查其移民文件、出生年份與父親經歷，並同步調查財務申報是否失實，歐瑪則否認涉及移民詐欺。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)位於華府的住所12日遭聯邦執法人員搜索，調查焦點逐漸浮現。華盛頓郵報 13日引述三名知情人士指出，聯邦調查人員正重新檢視歐瑪數十年前的移民 文件，調查她或其已故父親是否曾申報不實出生日期，使她符合透過父親取得美國公民身分的資格，以及其父是否隱瞞過去在索馬利亞的軍事經歷。

相關指控目前尚未獲得證實，歐瑪則一再否認涉及移民詐欺。

歐瑪出生於索馬利亞，幼年隨家人逃離內戰，在肯亞難民營生活約四年後，於1995年以12歲難民身分移民美國。她的父親穆罕默德(Nur Omar Mohamed)於2000年歸化入籍，歐瑪則透過父親取得美國公民身分。

根據華盛頓郵報報導，聯邦調查人員目前特別關注，歐瑪或其父親是否曾在移民文件上故意填報不實出生日期，以便讓她在父親歸化時符合未滿18歲的年齡條件。

這項質疑早在2019年便已在保守派社群媒體流傳。當時有人指稱，歐瑪在父親取得美國籍時，實際年齡可能已達18歲，因此不符合透過父親取得公民身分的資格。

值得注意的是，華盛頓郵報查證發現，明尼蘇達州立法參考圖書館曾於2019年，應歐瑪國會辦公室要求，將她官方個人資料中的出生年份從1981年更正為1982年。

該圖書館向華盛頓郵報證實，歐瑪的工作人員當時表示，正同步更正其他公開資料來源中的出生年份，包括維基百科及美國聯邦眾議院網站。

不過，歐瑪方面一再表示，相關修改只是更正原有資料錯誤，並非企圖隱瞞真實出生年份。圖書館人員也指出，議員的個人資料有時由議員本人、幕僚或家屬提供，未必都有獨立文件佐證。

移民專家表示，來自戰亂國家的難民缺乏完整出生紀錄並不罕見。根據索馬利亞政府與聯合國合作完成的2020年報告，該國僅約6%的出生事件曾向政府登記。

除了出生日期，聯邦調查人員也在檢視歐瑪父親當年申請美國合法居留身分時，是否曾刻意隱瞞或不實陳述過去的軍事服役經歷。穆罕默德已於2020年去世。

聯邦執法人員12日上午持法院核准的搜索令，進入歐瑪位於華府東北區的住所，並帶走多箱資料。據知情人士透露，搜索令列出的可能罪名包括共謀、移民詐欺及虛假陳述。部分歐瑪家人日前也收到與調查相關的大陪審團傳票。

如果司法部取得足夠證據，認定歐瑪透過詐欺取得公民身分，除了可能提出刑事指控，也可能尋求撤銷其公民身分。

不過，刑事撤銷歸化身分案件有10年追訴時效，民事撤銷歸化身分程序則不受相同時效限制，實際能否適用仍取決於案件事實及法律認定。

另一方面，華府聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)13日證實，其辦公室正調查歐瑪的財務申報。歐瑪原先提交的資料顯示，她與丈夫Tim Mynett持有權益的兩家公司，估值合計介於600萬至3000萬美元；但她於今年4月更正申報，將夫妻申報資產總額下修至約1萬8000至9萬5000美元。歐瑪方面解釋，原始申報未妥善計入公司負債，導致資產價值遭大幅高估。

歐瑪批評川普政府利用聯邦執法機關針對政治對手，稱相關指控毫無根據。司法部則表示，搜索行動已取得法院授權，相關調查仍在進行中。