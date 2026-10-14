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比曼哈頓還難租 17人搶1房 芝租屋競爭全美最激烈

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥租屋市場競爭激烈，尤其熱門豪華高樓更難搶到。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥租屋市場競爭激烈，尤其熱門豪華高樓更難搶到。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥因新屋供應大減、續租率高而成為全美最難租城市，平均每房17人競爭，租金也隨之走高。

想在芝加哥租房，競爭可能比紐約曼哈頓、邁阿密還激烈。最新數據顯示，芝加哥已成為全美租屋競爭最激烈的市場，2026年租屋旺季平均每一間出租房就有17人競爭，房源刊登後平均僅27天就被租走。

根據RentCafe分析全美139個租屋市場截至今年7月的數據，芝加哥2024年排名全美第五，2025年升至第二，今年進一步超越過去兩年排名第一的邁阿密，躍居全美榜首。

芝加哥租屋市場如此搶手，主要原因並非租客突然暴增，而是新公寓供應大幅減少。新建住宅目前僅占全市出租房源約0.27%，芝加哥都會區今年公寓建設量更預計降至十多年來最低水準，區域住宅短缺估計達16萬5000戶。

供應吃緊之際，現有公寓入住率超過95%，近三分之二租客選擇續租，使市場上可供新租客選擇的房源更加有限。

RentCafe資深分析師瑞斯勒(Doug Ressler)指出，芝加哥排名快速上升，主要原因是房屋供應受到限制，而非租屋人口突然大幅增加。新公寓興建速度明顯放緩，使有限房源面臨更激烈競爭。

房源減少也推升租金。HotSpot Rentals房地產經紀布朗(Mark Brown)表示，部分三年前月租約2800元至2900元的一房公寓，如今在許多大樓已漲至3800元至4000元，尤其熱門豪華高樓更難搶到。

相較之下，過去兩年排名第一的邁阿密，今年降至第二，每間出租房平均有16人競爭，房源平均36天租出；曼哈頓則並列全美第四，每間約有12名租客競爭，入住率達96%。

全美平均每間出租房約有9人競爭，芝加哥的17人幾乎高出一倍。分析指出，在新屋供應持續不足、現有租客又大量續約的情況下，芝加哥租客短期內仍可能面臨「房少、人多、租金高」的局面。

對有意搬遷的租客而言，房源競爭激烈意味著尋屋時間可能拉長，但看中理想公寓後，做決定的時間卻更加有限。尤其在市中心及交通便利的熱門社區，租客可能必須提前準備收入證明、信用紀錄及租屋申請文件，才能在合適房源釋出時迅速提出申請。此外，租金持續上漲，也可能迫使部分租客縮小居住空間，或轉往租金較低的周邊社區尋找住處。

精華 FAQ

  • 主因不是租客暴增，而是新公寓供應大幅減少。新建住宅僅占出租房源約0.27%，加上都會區建設量下滑，讓可租房源明顯不足。

  • 2026年旺季芝加哥平均每間出租房有17人競爭，房源刊登後約27天租出；邁阿密為16人、曼哈頓約12人，全美平均則只有9人。

  • 因為現有公寓入住率超過95%，近三分之二租客又選擇續租，市場上新房源更少；熱門豪華高樓租金也從約2800元至2900元漲到3800元至4000元。

曼哈頓 芝加哥 租客

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