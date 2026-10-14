結帳多個零、拿試用品變成刷數萬…商場美容店陷阱引訴訟

購物中心提供護膚產品試用導致消費者損失數萬 。示意圖。(Photo by Eveling Salazar on Unsplash)

AI摘要 文章摘要整理： NPR調查指出，瑪莎爾集團疑在美國多州商場與SPA以免費試用品誘客、強迫高價消費，受害者多為老年與身障者，相關投訴與訴訟持續增加。

全國公共電台(NPR)14日獨家報導，密西根州 一名失智老人在購物中心銷售員推銷之下花了4萬2000元購買護膚品與美容儀器，新墨西根州一名婦人在水療中心(SPA)員工推銷下購買3萬元紅光治療器還另收7萬8000元銷售稅，夏威夷州 一名身心障礙婦人以為SPA中心提供免費作臉，結果助行器被奪走數小時，直到消費2600元才得以脫身，這些案例都與「瑪莎爾集團」(Mazal Group)有關。

全國公共電台在過去一年的調查採訪中，訪問了50多名受到影響的消費者與集團前任員工，同時取得州立法院與聯邦法院訴訟資料，並援引資訊自由法(Freedom of Information Act)去得來自不同機關的將近500件消費者投訴。記者實地走訪問題維吉尼亞州 、馬里蘭州、加州等地的「瑪莎爾集團」旗下商店，以及位於加州查茨沃斯(Chatsworth)的企業總部。

報導指出，旗下經銷商經常向消費者施壓購買，施壓對象包括老年人與身心障礙民眾，購買產品或服務不僅價格昂貴，而且是消費者不想要、負擔不起或明確拒絕。

十年前被聯邦幹員稱為「信用卡超刷詐騙」(credit card overcharge scheme)的銷售手段，如今活躍存在於從檀香山到馬里蘭州安納波里斯(Annapolis)的購物中心與商業區。

聯邦機關曾經調查過持觀光簽證入境美國，後來在購物中心推銷護膚品的以色列年輕人，數十名被告面臨簽證詐欺、洗錢等罪名起訴之後認罪。

報導指出，根據社群網站貼文與訊息，某些跟「瑪莎爾集團」有關係的商店，迄今仍雇用持觀光簽證入境的外籍人士當銷售員。

根據來自各州檢察長辦公室、聯邦貿易委員會(FTC)、消費者金融保護局(CFPB)、美國經營改善協會(BBB)與其他監督機關的數百件消費者投訴，許多民眾的故事都開始於在購物中心拿到年輕銷售員提供的免費試用品，停下腳步後被迅速拉進店裡，面對一連串推銷攻勢。

一名消費者在投訴事由中說，結帳時消費金額被擅自多加一個零，從1300元變成1萬3000元。其他消費者則說，被銷售員加進「分期付款計畫」其實是高利貸詐騙。

「瑪莎爾集團」是家族企業，由原籍以色列的達芙娜‧溫葛爾登(Daphna Oded Weingarten)所有，跟丈夫、弟弟等親戚聯手經營。家族擁有50多個皮膚、美髮品牌商標，包括Voupre、Avinichi、Introstem、CbGäRDN、Venofye、Lionesse、Orogold Cosmetics，銷售幾乎完全相同的系列產品。

一名前任員工指出，集團之所有擁有這麼多品牌，是因為必須不斷以新名字做為包裝，用不同手段向購物中心接洽，才能租到店面。