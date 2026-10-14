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德州ICE探員駕車衝撞逃逸男子 檢方可能提出刑事指控

編譯陳韻涵／即時報導
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ICE一名探員蓄意駕車衝撞一名徒步逃跑的男子，檢方已展開調查，可能提出刑事指控。...
ICE一名探員蓄意駕車衝撞一名徒步逃跑的男子，檢方已展開調查，可能提出刑事指控。示意圖。(路透)

德州哈里斯郡(Harris County)檢察長提爾(Sean Teare)表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)一名探員蓄意駕車衝撞一名徒步逃跑的男子，檢方已展開調查，可能提出刑事指控。

美聯社報導，10日事發當天的監視器畫面顯示，48歲的赫南德茲(Miguel Parra Hernandez)與另一人跳下一輛白色卡車奔逃，一輛深色休旅車緊追在後，赫南德茲被車輛撞倒在地，腿部骨折送醫。

協助赫南德茲及其家人的移民權益組織FIEL Houston執行主任依士皮諾薩(Cesar Espinosa)表示，赫南德茲已接受膝蓋以下的腿部手術，腳踝消腫後還要進行重建手術。

依士皮諾薩說，他前往醫院探視赫南德茲時，在病房內看到兩名ICE探員。

赫南德茲已在美國居住34年，但拒絕透露他的移民身分，事發時正要去上班。

提爾告訴當地電視台「福斯26」說，最明顯的罪名是使用致命武器的加重傷害罪，即將車輛當作致命武器，且從監視器畫面看起來，確實是如此。

ICE休士頓發言人奧伯勒(Tim Oberle)表示，探員試圖逮捕非法移民時，赫南德茲自己跑到ICE車輛前方才被撞。

ICE 德州 移民

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