違反制裁伊俄恐怖主義 美國銀行認罪 被罰12億

美國銀行涉嫌違反反洗錢和制裁法，被財政部處以12億元罰款。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國銀行因違反制裁與反洗錢法，被財政部罰款12億元。

美國銀行因違反制裁與反洗錢法，被財政部罰款12億元。 重點二： 其中7億5000萬元由通貨監理局開罰，創下該機構最大罰單。

其中7億5000萬元由通貨監理局開罰，創下該機構最大罰單。 重點三：財政部指其涉伊朗、俄羅斯及中國洗錢網絡等高風險違規。

財政部13日宣布，美國銀行(Bank of America)涉嫌違反反洗錢和制裁法，將對這家美國第二大銀行處以12億元罰款；罰款金額是財政部史上第三高。美國銀行並與財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)達成1160萬元和解協議，原因是該行「明顯違反多項制裁計畫，其中包括針對伊朗 、俄羅斯 、毒品和全球恐怖主義的制裁」。

財政部長貝森特 (Scott Bessent)聲明表示：「當一家如此規模的銀行未能履行其反洗錢和制裁義務時，後果遠遠超出其自身，令整個美國金融體系面臨巨大的非法金融風險。今天的行動傳遞明確訊息：再大的金融機構也不能凌駕於法律之上。」

財政部表示，財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN）對美國銀行處以12億元罰款，原因是該行「未能緩解並申報重大國家安全風險，包括中國洗錢網絡及西南邊境沿線的非法金融活動」。12億元罰款中，有7億5000萬元將付給美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)；這也是該聯邦銀行監管機構歷來開出的最大筆罰單。

財政部表示，美國銀行「承認其故意違反」1970年銀行保密法；該法要求銀行協助政府偵查和預防洗錢活動。

美國銀行聲明表示：「金融犯罪合規工作至關重要，我們有責任確保合規。我們與監管機構合作，就先前公布的2024年通貨監理局同意令以及FinCEN調查提及的違規行為，達成罰款和解方案。」

這項處罰是財政部有史以來開出的第三大罰單，僅次於2023年與全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)達成約40億元和解協議，以及隔年與加拿大道明銀行(TD)達成約30億元和解協議。這兩項歷史性處分行動，都是在拜登政府著重反洗錢、推動當時新興虛擬貨幣產業遵守法規的背景下進行。

數月後，幣安創始人兼執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)因被控在犯罪分子利用其平台轉移與兒童性虐待、毒品走私和恐怖主義相關資金時，視而不見，被判處四個月有期徒刑。2025年10月，趙長鵬獲川普總統特赦。