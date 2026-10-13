川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

有「AI教父」之稱的辛頓（見圖）批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。路透

AI摘要 文章摘要整理： AI教父辛頓再度警告人工智慧可能威脅人類存續，並批評川普對AI幾乎一無所知、主張業者自律不可靠，呼籲各國合作研發更良善的AI。

有「AI教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）再度警告，人工智慧（AI）可能對人類構成生存威脅，並批評美國總統川普 對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。

辛頓的研究奠定現代AI基礎，但近年成為AI風險最積極的示警者之一。他曾估計，未來數十年AI導致人類滅絕的機率約為10%至20%。對此，輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳 日前反駁，認為這個說法缺乏科學或研究依據。

辛頓回應，他並非預測AI一定會造成災難，而是要表達風險相當高；若有人告知搭乘某輛巴士有10%的機率會發生事故，多數人不會上車。

他說，AI最特殊之處在於，一旦失控並接管局勢，人類沒有重新來過的機會。近來AI代理程式突破開發者限制等事件，也讓他認為，過去被視為科幻情節的情況已陸續出現，不能因為無法準確預測未來，就對風險掉以輕心。

談及政治與科技業，辛頓批評部分矽谷富豪的政治觀點，並直指川普是「腐敗、年邁的重大罪犯」。川普主張AI不需要政府防護措施，應由業者自行監管，近來甚至要求將AI改名為超級智慧（Super Intelligence），不然「就是敵人」。

辛頓表示，「超級智慧」這個技術用語已有至少20年歷史，意指在各方面都超越人類整體智慧，川普的用法只是證明了他對AI「幾乎一無所知」。

對於企業自行監管，辛頓則以石油、石棉與菸草業為例質疑，若讓菸商自行設計警語，顯然不足以保障公眾利益。

辛頓把AI崛起比作哥白尼與達爾文帶來的思想革命：人類先後被迫接受自己不是宇宙中心，也不是與其他生物截然不同；如今，人類還必須面對自己「並非唯一智慧存在」的可能性。他說，人類正在創造「異種生命」，而要適應這項現實，可能只剩幾年時間。

至於如何降低AI失控的風險，辛頓認為，不只是讓AI變得更聰明，也不能單是壓抑模型的不良傾向，關鍵在於設法培養真正良善的AI。他主張，各國分享開發成果只有好處，因為「沒有任何國家希望AI在別處失控」。

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