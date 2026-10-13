WSJ獨家：派克斯頓曾跟2名聯邦詐欺犯在杜拜共度跨年夜

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報披露，派克斯頓在杜拜跨年派對與2名遭美國起訴的醫療詐欺嫌犯同場，凸顯其爭議形象與選戰風險。

華爾街日報12日獨家報導，川普總統力挺醜聞纏身的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)代表共和黨 角逐聯邦參議員，是今年期中選舉風險最高的政治豪賭之一。根據華爾街日報取得影片，杜拜 摩天大樓「哈里發塔」(Burj Khalifa)施放迎接2025年的煙火時，派克斯頓與網紅女友參加的跨年 夜派對上，有兩名賓客是涉嫌聯邦醫療詐欺而遭起訴的美國人。

報導指出，川普今春在衡量是否拋棄現任共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)、改為支持派克斯頓參選時，曾有黨內人士對川普說，派克斯頓未來恐怕有驚天爆料浮上檯面。川普則持續支持派克斯頓，協助派克斯頓在今年5月共和黨初選第二輪贏得勝利。

根據聚會影片，派克斯頓與女友崔西·杜洪(Tracy Duhon)在杜拜參加迎接2025年的跨年夜派對，賓客當中包括2024年雙雙遭到伊利諾州聯邦法院醫療詐欺起訴的阿米德(Anosh Ahmed)、蘇海爾(Sameer Suhail)。

阿米德與蘇海爾涉嫌從芝加哥一家醫院挪用公款1500萬元。阿米德另外還涉嫌在新冠病毒檢測計畫當中，向政府詐領1億9500萬元。

根據選舉財務紀錄，醫療集團高層主管阿米德向派克斯捐款19萬元，其中有2萬5000元是在遭到起訴之後捐出。阿米德目前已遭聯邦羈押。

63歲的派克斯頓長期以來爭議不斷，雖然當過三屆德州檢察長，卻爆發證券詐欺指控。

2020年，8名助理向聯邦執法部門檢舉派克斯頓利用檢察長辦公室權力暗助一名金主，聯邦調查局(FBI)後來對派克斯頓展開調查。派克斯頓也在2023年遭到共和黨同僚提出彈劾，後來被德州州參議會裁定無罪。

媒體報導派克斯頓跟杜洪等女性對象有婚外情後，與派克斯頓結婚38年的元配、德州州參議員安潔拉‧派克斯頓(Angela Paxton)去年聲請離婚。