華男申庇關了3年未獲釋 喬州ICE拘留中心500人絕食抗議

D. Ray James ICE Processing Center位於喬州東南部的Folkston市。(google map)

AI摘要 文章摘要整理： 中國籍庇護申請人梁松吉在喬州ICE拘留近3年未獲釋，中心約500人發動絕食抗議長期拘留與惡劣環境，且設施還將擴建。

中國籍男子梁松吉(Liang Sonji，音譯)2023年10月抵達美國申請庇護 後，至今快要三年了，他仍被關押在喬治亞州移民暨海關執法局(ICE )拘留中心。該中心日前爆發大規模絕食抗議，參與人數從最初至少73人，增加至估計約500人，抗議長期拘留及惡劣生活環境，要求在移民案件審理期間獲准釋放。

「衛報」7日首先報導這起事件，梁松吉是今年夏天一封公開信的45名連署者之一。公開信列出連署者姓名、國籍及拘留時間，所有簽署者均遭拘留至少一年，多數為庇護申請人，來自中國、俄羅斯、蘇丹、阿富汗及尼泊爾等國。梁松吉自2023年10月提出庇護申請後，一直遭ICE拘留。

喬州 地方媒體「The Current」12日最新報導指出，亞特蘭大亞裔公義促進會(Asian Americans Advancing Justice Atlanta)資深訴訟律師漢米爾頓(Samantha Hamilton)表示，截至10月8日，拘留中心F棟及K5區約372人參與絕食，其他區域另有約150人，合計約500人。數字來自律師、家屬及倡議團體，尚未獲ICE證實。

漢米爾頓表示，「尋求庇護並不違法，尋求庇護與安全之所也不違法」，他稱，對於長期被拘留在這座設施裡的人而言，這次行動只是他們長期抗爭下自然而然的下一步。

事件發生在喬州東南部Folkston市的D. Ray James ICE Processing Center，由私人監獄公司GEO Group依合約營運。ICE今年7月資料顯示，該中心約關押2200人。

被拘留者在公開信中表示，許多人已遭拘留16個月至近三年，長期與家人分離，錯過子女出生及親人喪禮。他們理解政府可能需要短期拘留，以核實身分或進行背景調查，但質疑在缺乏個別危險性或逃亡風險認定下，長期拘留是否合理。

抗議者另指控中心醫療照護不足、食物發霉、飲用水有異味、天花板漏水及管線故障。漢密爾頓表示，部分移民反映飲水不潔，甚至必須參加每日僅支付1元的工作計畫，才能購買瓶裝水。

抗議行動也傳出有人遭單獨監禁。俄羅斯籍庇護申請人Idris Makhmudov是主要組織者之一，曾遭單獨監禁。根據「The Insider」12日報導，他在遭拘留近27個月後，已被美國遣返。

The Current另指出，聯邦政府已向GEO Group核發4700萬元新合約，計畫將中心擴建至3000個床位，屆時將成為全美規模最大的永久性ICE拘留設施。

GEO Group拒絕直接評論，將相關詢問轉交ICE；ICE截至12日報導刊出時未回應。目前絕食行動是否持續，仍無官方數字。