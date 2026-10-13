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7月曾稱油價決定選情 共和黨堪州聯邦參議員連任面臨考驗

記者顏伶如／即時報導
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共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall）。（美聯社）
共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨堪州聯邦參議員馬歇爾先前押注油價影響選情，如今因高油價與戰爭成本承受壓力，連任選戰也被推向勝負難分。

CNN 13日報導，共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)今年7月曾說，汽油價格將決定今年期中選舉輸贏結果，如今連任選舉果然面臨高油價考驗。

自從今年2月美國攻打伊朗以來，全美汽油價格平均上漲約46%，堪州漲幅則超過全國平均。美國汽車協會(AAA)統計顯示，堪州汽油、柴油在這段期間分別上漲57.5%、77.6%。

選前倒數最後幾周，共和黨文宣策略轉向在鐵票倉鞏固選票，馬歇爾因此受益。共和黨陣營的超級政治行動委員會(super PACs)正向堪州投入數百萬元經費，其中某些資金原本要用在北卡羅來納州，但共和黨聯邦參議員候選人瓦利(Michael Whatley)民調長期落後。

根據市場調查機構AdImpact統計，旨在支持共和黨聯邦參議員候選人的超級政治行動委員會(super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)，在堪州已經預訂價值將千萬元的競選廣告。

堪州從1932年以來不曾選出民主黨籍聯邦參議員。CNN分析，從選前緊急加碼文宣預算可以看出，馬歇爾支持伊朗戰爭且認為應該承擔戰爭引發的經濟代價，如今變沉選舉包袱。馬歇爾曾說，美國人不得不做出某些犧牲，因為國家安全「比你的錢包更重要」，如果能夠阻止伊朗取得核武，付出經濟代價將是值得的。

民調顯示，馬歇爾與民主黨挑戰者漢密爾頓(Adam Hamilton)陷入拉鋸戰。漢密爾頓是牧師，也是全國規模最大理公會教會的創辦人。

無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)上周公布報告指出，堪州聯邦參議員選舉評級從「偏向共和黨」(Lean Republican)變成「勝負難分」(Toss Up)。

柴油價格上漲對堪州農民影響特別重大，因為農民依靠柴油在秋收和以及冬小麥(winter wheat)播種季節使用拖拉機與卡車。

今年7月，馬歇爾談到高油價帶來的政治風險。他在堪州廣播電台節目中說，期中選舉結果將由10月份油價決定。

精華 FAQ

  • 他在7月受訪時表示，10月油價將左右選民感受與投票意向，因為高油價會直接影響民眾生活成本，尤其對農業州堪州更有政治衝擊。

  • 在美國攻打伊朗後，油價大幅上升，堪州汽油與柴油漲幅都高於全國平均，使馬歇爾先前支持戰爭的立場變成選舉包袱。

  • 民調顯示馬歇爾與民主黨挑戰者漢密爾頓陷入拉鋸，Cook Political Report也把選情從偏向共和黨下修為勝負難分，顯示選戰已高度膠著。

油價 共和黨 伊朗

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