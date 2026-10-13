高溫破紀錄 芝城熱到華氏88度 周末大降溫或迎初霜

芝加哥12日的高溫達到華氏88度，創下史上同日最高紀錄。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥與洛克福在10月中旬罕見出現88度高溫並刷新紀錄，但冷鋒接連通過後氣溫將快速回落，周末外圍郊區甚至可能迎來今年秋季首次霜凍。

芝加哥 10月中旬熱如盛夏。國家氣象局(NWS)公布最新氣象紀錄，芝加哥12日最高氣溫達華氏88度，刷新有氣象紀錄以來10月12日的歷史最高溫，比原紀錄高出4度。伊利諾州 北部洛克福(Rockford)同日也達88度，雙雙創下史上同日最高溫紀錄。

不過，這波異常暖熱天氣即將結束，隨著冷鋒本周接連通過，芝加哥周五(16日)氣溫可能降至50多度，部分郊區甚至可能迎來今年秋季首次霜凍。

根據國家氣象局芝加哥辦公室資料，歐海爾國際機場12日測得最高溫88度，打破10月12日原有的84度紀錄。芝加哥氣象紀錄可追溯至1871年，因此今年88度創下超過150年觀測歷史中的同日最高紀錄。

洛克福當天最高溫同樣達88度，超越1930年及2008年創下的85度紀錄。芝加哥與洛克福10月12日正常最高溫分別約65度及64度，意味當天氣溫比往年同期高出23至24度。

異常高溫讓芝加哥民眾意外重溫夏日氣息。12日適逢哥倫布日及原住民日聯邦假日，不少民眾趁著休假前往密西根湖畔散步、戲水及享受陽光。

暖熱天氣預計13日仍將持續，芝加哥最高溫將再次達到80多度。由於10月13日的歷史最高溫紀錄為1975年的88度，因此是否連續兩天刷新同日紀錄，仍有待觀察。

不過，天氣即將出現明顯轉折。預報顯示，13日晚間開始，一波天氣系統將帶來陣雨及局部雷雨，隨後冷空氣逐漸南下，14日最高溫可能降至60多度。

15日預計還有另一波降雨機會，冷鋒通過後氣溫將進一步下降。到了16日，芝加哥白天最高溫可能只有50多度，與12日的88度相比，短短四天內降幅可能超過30度。

夜間降溫尤其值得注意。部分外圍郊區低溫可能跌至華氏30多度至40度出頭，不排除在本周末迎來今年秋季首次霜凍。

不過，這波冷空氣預計不會持續太久。延伸預報顯示，本周末後半段至下周，氣溫可望逐漸回升，白天最高溫可能重新回到60多度後段至70度出頭。

氣候研究機構Climate Central分析指出，芝加哥秋季是當地僅次於冬季、升溫速度第二快的季節。與1970年相比，截至2025年，芝加哥秋季平均氣溫已上升華氏2.8度，每年高於正常溫度的秋季天數增加約15天，顯示秋季暖化已成為長期趨勢。