涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

檢方指稱涉嫌替中國跟監台總統賴清德之子的張婉瑩（後右二），與其丈夫坐擁七處房產、總價約1,100萬美元，引發外界質疑其財產來源 。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 遭FBI逮捕的房仲張婉瑩被指替中國從事間諜活動，名下豪宅與巨額財富來源引發質疑，檢方也追查其房產申報與監控行動是否涉及他人協助。

涉嫌替中國從事間諜活動並已遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕的加州 房地產經紀人張婉瑩，名下有七處房產、總價值約1,100萬美元，引發外界關注其龐大財富及奢華生活的來源。

檢方指控，34歲的張婉瑩涉嫌與中方人員合作，監視台總統賴清德 之子，並質疑她向法院申報財產時有所隱瞞。

張婉瑩於10月4日在洛杉磯機場準備搭機前往上海時被捕，之後被控未依法登記充當外國政府代理人。她與家人在加州橘郡爾灣市過著奢華生活，利用在南加州一家名為JC Pacific Capital的小型房地產經紀公司銷售房產所賺的佣金周遊世界。

檢方指出，她申報財產時僅列出一處房產，卻疑似與在同一家公司擔任經紀人的丈夫丁姓男子（Edric Ding）共同持有七處房產。辯護律師哈博將此歸因於「誤解」，但助理聯邦檢察官艾爾博根質疑，張婉瑩身為房地產經紀人，理應清楚自己持有哪些物件。

張婉瑩與其丈夫多年來經手多筆高價住宅交易，根據報導，他們出售自有房產合計進帳接近1,600萬美元。但與兩人共事的一名房仲對其財富規模表示震驚，並表示：「靠佣金賺這麼多錢，成為房地產大亨，這根本不可能。在這裡一套公寓的平均價格是150萬美元。也許她真的在為中國政府工作。」

檢方也指稱，張婉瑩有一個秘密的中國加密貨幣帳戶，內有約19萬美元，而且她仍持續從中獲利；檢方另指出，她的兄弟與中國政府有所關聯。

檢方的調查焦點也延伸至她的房地產交易對象，以及是否有人協助她涉嫌從事的監控活動。張婉瑩於2016年9月取得房仲執照，根據Zillow個人資料，過去約十年間至少售出125戶住宅，成交價在51萬至880萬美元之間，其中有些房產位於加州阿卡迪亞市（Arcadia）。

在這些交易中，出生於中國的加州商人苗發泰（Fatai Miao，音譯）受到聯邦調查人員關注。根據報導，苗發泰曾透過張婉瑩協助交易，在阿卡迪亞市（Arcadia）出售一棟價值400萬美元、擁有6間臥室的豪宅 。聯邦法院文件提及的一名「人物1」，據信就是苗發泰；他被指曾於2025年9月陪同張婉瑩前往西雅圖，涉嫌監視賴清德之子。不過，苗發泰目前並未被控任何罪行，僅被列為FBI調查關注對象。

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