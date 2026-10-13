保守派社群領袖警告：福音派選民這回投票意願不高
CNN指出，福音派選民是川普與共和黨的重要基礎，但今年期中選舉投票意願偏弱，恐衝擊德州等關鍵選區的共和黨勝算。
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CNN指出，福音派選民是川普與共和黨的重要基礎，但今年期中選舉投票意願偏弱，恐衝擊德州等關鍵選區的共和黨勝算。
CNN 13日分析，期中選舉進入倒數幾周，保守派社群領袖紛紛警告說，福音派選民是川普總統執政聯盟的最要群體，但這回投票意願似乎不高，共和黨必須採取更多行動在福音教派白人選民當中催票；選情緊張的德州、喬治亞州、堪薩斯州甚至南卡羅來納州選區，白人福音派選民是共和黨致勝關鍵。
報導指出，共和黨陣營擔心，如果福音派選民今年期中選舉不投票，幾個關鍵選區的勝利恐將拱手讓給民主黨，國會掌控權受到衝擊。一名德州福音教派牧師受訪時說，到目前為沒有看到任何政黨機器針對福音派選民催票展開行動，「也許他們覺得這些選民一定會出來投票，但這是一個危險的假設」。
共和黨全國組織並沒有透過選舉委員會展開福音派催票行動，基層動員的任務因此落到各個教會以及例如「信仰與自由聯盟」(Faith and Freedom Coalition)等保守派宗教團體。
「信仰與自由聯盟」已經宣布指在動員「流失選民」(drop-off voters)的催票行動，鎖定目標是總統大選一定會投票，期中選舉則不一定投票的福音派人士。
民主黨方面則在同一時間努力爭取白人基督教徒選民，主張民主黨優先事項與基督教價值觀相符。民主黨同時延攬牧師成為候選人。
在2016年、2020年與2024年大選時，平均每10名白人福音教派選民當中，就有8人投票給川普總統。
華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)統計顯示，雖然福音派只占全國人口13%，但由於投票率極高，經常在特定選舉當中占選民總數約20%。
聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)約翰·丹福斯宗教與政治中心(John C. Danforth Center on Religion and Politics)教授柏吉(Ryan Burge)表示，福音派選票是川普最強大的執政聯盟基礎，「他有38%選民屬於白人福音派。無論在這個國家的哪個地方，若沒有福音派選票，共和黨就無法獲勝」。
「信仰與自由聯盟」創辦人兼主席李德(Ralph Reed)指出，對於福音派選民投票意願的確感到憂心，但聯盟正在努力催票。
他說，經濟確實是共和黨面臨的逆風因素，「人不能單靠麵包而活，但人要有麵包才能活」。
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因為白人福音派是川普與共和黨最穩固的支持群體之一，若期中選舉投票率下滑，可能直接影響關鍵州席次，甚至牽動國會控制權。 報導指出，共和黨全國組織並未透過選委會大規模動員，催票工作多落在教會與「信仰與自由聯盟」等保守宗教團體身上。 民主黨一方面試圖爭取白人基督徒，強調其政策符合基督教價值；另一方面也延攬牧師參選，藉此擴大在宗教選民中的影響力。
精華 FAQ
因為白人福音派是川普與共和黨最穩固的支持群體之一，若期中選舉投票率下滑，可能直接影響關鍵州席次，甚至牽動國會控制權。
報導指出，共和黨全國組織並未透過選委會大規模動員，催票工作多落在教會與「信仰與自由聯盟」等保守宗教團體身上。
民主黨一方面試圖爭取白人基督徒，強調其政策符合基督教價值；另一方面也延攬牧師參選，藉此擴大在宗教選民中的影響力。
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