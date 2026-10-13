保守派社群領袖警告：福音派選民這回投票意願不高

保守派社群領袖紛紛警告說，福音派選民是川普總統執政聯盟的最要群體，但這回投票意願似乎不高。圖為佛州布蘭登西敏長老教會的尖塔。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，福音派選民是川普與共和黨的重要基礎，但今年期中選舉投票意願偏弱，恐衝擊德州等關鍵選區的共和黨勝算。

CNN 13日分析，期中選舉進入倒數幾周，保守派社群領袖紛紛警告說，福音派選民是川普總統執政聯盟的最要群體，但這回投票 意願似乎不高，共和黨 必須採取更多行動在福音教派白人選民當中催票；選情緊張的德州、喬治亞州、堪薩斯州甚至南卡羅來納州選區，白人福音派選民是共和黨致勝關鍵。

報導指出，共和黨陣營擔心，如果福音派選民今年期中選舉不投票，幾個關鍵選區的勝利恐將拱手讓給民主黨 ，國會掌控權受到衝擊。一名德州福音教派牧師受訪時說，到目前為沒有看到任何政黨機器針對福音派選民催票展開行動，「也許他們覺得這些選民一定會出來投票，但這是一個危險的假設」。

共和黨全國組織並沒有透過選舉委員會展開福音派催票行動，基層動員的任務因此落到各個教會以及例如「信仰與自由聯盟」(Faith and Freedom Coalition)等保守派宗教團體。

「信仰與自由聯盟」已經宣布指在動員「流失選民」(drop-off voters)的催票行動，鎖定目標是總統大選一定會投票，期中選舉則不一定投票的福音派人士。

民主黨方面則在同一時間努力爭取白人基督教徒選民，主張民主黨優先事項與基督教價值觀相符。民主黨同時延攬牧師成為候選人。

在2016年、2020年與2024年大選時，平均每10名白人福音教派選民當中，就有8人投票給川普總統。

華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)統計顯示，雖然福音派只占全國人口13%，但由於投票率極高，經常在特定選舉當中占選民總數約20%。

聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)約翰·丹福斯宗教與政治中心(John C. Danforth Center on Religion and Politics)教授柏吉(Ryan Burge)表示，福音派選票是川普最強大的執政聯盟基礎，「他有38%選民屬於白人福音派。無論在這個國家的哪個地方，若沒有福音派選票，共和黨就無法獲勝」。

「信仰與自由聯盟」創辦人兼主席李德(Ralph Reed)指出，對於福音派選民投票意願的確感到憂心，但聯盟正在努力催票。

他說，經濟確實是共和黨面臨的逆風因素，「人不能單靠麵包而活，但人要有麵包才能活」。

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