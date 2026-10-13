房屋保險費用飆漲如何解決 成期中選舉另一負擔能力議題

堪薩斯州東北部小城居民查看自家房屋被龍捲風吹散的殘骸。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國房屋保險因極端天候與氣候變遷持續飆漲，已成期中選舉的負擔能力議題，並迫使各州候選人承諾加強監管保險公司。

紐約時報13日報導，除了汽油柴油及日用雜貨價格飆升之外，房屋保險 費用一路走高也是今年期中選舉 與負擔能力有關的熱門議題。從加州一路延伸到被喻為龍捲風走廊(Tornado Alley)的美國中部，房屋保險開銷都因為極端天候推高，選情也受到衝擊。

山林大火、颶風、龍捲風等天災因為氣候變遷而變得災情惡化，向來是共和黨鐵票區的堪薩斯州、佛羅里達州 這次選舉變成決戰州，北卡羅來納州因此轉向民主黨，由民主黨主導的加州政治則出現震盪。

從2021年以來，房屋保險保費已經上漲46%，幾乎是通膨率的三倍。最近公布民調顯示，約58%美國人表示，房屋保險開銷走高會影響投票意願。

在亞利桑納州、愛阿華州、堪薩斯州、內布拉斯加州與北卡州進行的另一項民調顯示，絕大多數受訪者希望民選官員拿出更多行動以降低房屋保險費用，並向保險公司究責。

將近三分之一的北卡州居民與超過四分之一的堪薩斯州居民表示，由於房屋保險費用迅速上漲，重大消費計畫與人生決定而暫緩。

候選人被迫回應選民要求，正在參選堪州保險局長(insurance commissioner)的共和黨籍州眾議會議長霍金斯(Daniel Hawkins)日前在威奇塔(Wichita)的一場募款活動中說，將為選民挺身而出。他說，如果保險公司讓民眾的日子不好過，「我將成為他們最可怕的惡夢」。

根據統計，全國房屋保險費用最昂貴的前十州，有六州位於「龍捲風走廊」及「冰雹走廊」(Hail Alley)的高風險地帶。

堪州房屋保險理賠支付在兩年之內翻了一倍，來到8億7900萬元。一棟價值30萬元的房屋，房屋保險自付額(deductible)1000元，目前保費大約5289元，比全國平均費用多了84%。

威奇塔居民路易斯(Brent Lewis)與妻子兩年前收到房貸公司通知說，由於稅務與房屋保險開銷增加，每月繳交房貸的金額將從原本的3000元調高到4000元。

由於年幼的雙胞胎女兒需要專業醫療，路易斯夫妻雙雙辭去工作，改為在家經營非營利平價托兒服務。由於無力承擔房貸開銷，他們把房子賣掉之後，上個月住近離女兒醫師較近的堪薩斯市(Kansas City)連排屋出租處。路易斯說，要因應生活開銷與保險上漲並不容易。

報導指出，選民可以掌控的就是投票選出能夠規範保險公司的新任保險局長。

加州、奧克拉荷馬州的州政府保險局長今年11月都面臨改選，喬治亞州保險局長則爭取連任。

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