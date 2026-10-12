搞錯「波特蘭」 緬因州競選廣告誤在俄勒岡州播出 選民困惑

民主黨緬因州聯邦參議員候選人傑克森11日舉行競選造勢活動。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一則原要投放緬因州波特蘭的競選廣告，竟誤播到俄勒岡州波特蘭，讓選民摸不著頭緒，也遭社群媒體嘲諷，事後投放公司已退款。

一批原鎖定緬因州 波特蘭選民的網路競選廣告，11日誤在約2500哩外的俄勒岡州波特蘭播放，令當地選民困惑，也引起社群媒體嘲諷。事後付費的超級政治行動委員會「捍衛主街」已發現錯誤，至於廣告投放公司則已退款。

華盛頓郵報(The Washington Post)報導，當俄勒岡選民看到攻擊傑克森(Troy Jackson)的廣告時一臉困惑，因為傑克森曾是伐木工人、州議員，目前正以民主黨人身分競選「緬因州」聯邦參議員。如此結果，社群媒體評論者不出所料，大肆冷嘲熱諷，一名用戶寫道，「你們就笑吧，但看完這些廣告，我不認為特洛伊·傑克森在俄勒岡州能拿到半張票。」

付費投放廣告的團體「捍衛主街」(Defending Main Street)執行長莎拉·張伯倫(Sarah Chamberlain)說，看到這些嘲諷後，才知道出包。她說，該團體的廣告投放公司誤將廣告投放到西岸。張伯倫說，「不管是誰買的，不是粗心，就是沒搞懂差別。」

「捍衛主街」是「共和黨 主街夥伴關係」(Republican Main Street Partnership)的超級政治行動委員會，數十年來支持像緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)等溫和派共和黨人。

這則誤投廣告占該團體在緬因州參議員選戰100萬元支出中的約2.5萬元，廣告以生活成本議題攻擊傑克森，指出他在州參議員任內投票支持調高營業稅，並稱他為「愛課稅的特洛伊·傑克森」，但對俄勒岡州居民而言，這根本無關緊要。張伯倫說，「其他所有廣告都投在正確地點。」

廣告投放公司Cross Screen Media發言人畢奇(Michael Beach)說，該團體對錯誤負全責，並已退款給該超級政治行動委員會。柯林斯與傑克森的發言人12日尚未立即回應。

其實兩個波特蘭長期以來容易令人混淆，兩地都被認為是宜居但獨特的地方。