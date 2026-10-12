亞特蘭大遊樂園設施出意外 男子飛出雲霄飛車、一死多傷

位於喬治亞州亞特蘭大市中心以西約10哩處的六旗遊樂園12日發生事故，一名男子從名為「歌利亞」雲霄飛車上墜落，造成一人死亡、多人受傷。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大近郊六旗遊樂園的「歌利亞」雲霄飛車發生致命事故，一名男子墜落身亡、多人受傷，警方已介入調查，園方也表示將協助受影響遊客與員工。

喬治亞州 位於亞特蘭大 市中心以西約10哩處的六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)12日發生事故，一名男子從名為「歌利亞」(Goliath)的雲霄飛車上墜落，造成一人死亡、多人受傷。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，科布郡(Cobb County)緊急通訊處(Department of Emergency Communications)證實，這起死亡事件發生在亞特蘭大市郊外的遊樂園，但無法立即提供詳細資訊。

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科布郡警局警官史密斯(E.D. Smith)在聲明中表示，事故發生於下午4時前不久，另有數人受傷，警局重案組已展開調查。至少有兩名目擊者稱，他們看到男子在落地前多次撞上遊樂設施的部分結構。一名目擊者聲稱：「他墜落時，先後三次撞上車廂。」

一名目擊者康納(Logan Conner)表示，事發時他與未婚妻正在搭乘這項遊樂設施，親眼看到該名男子從「歌利亞」雲霄飛車的座位上脫離，「那名男子開始側向飛在空中。我們還跟他直接四目相對。」另一名目擊者則說該名男子當時與一名兒童坐在一起，男子的血甚至濺到了他們乘坐的車廂上。影片顯示，雲霄飛車在行進途中緊急暫停後，乘客陸續離開車廂。

遊樂園發言人在聲明中表示：「我們對今天園區發生的遊客事故深感悲痛。我們向這名遊客的家人、朋友及所有摯愛之人致上最深切的慰問與哀悼。」發言人補充說，園方正在協助受到事故影響的遊客及員工，並表示為尊重家屬的隱私，目前不會立即公布更多細節。

「歌利亞」由瑞士Bolliger & Mabillard Consulting Engineers設計並建造，於2006年啟用。這項設施的下墜高度超過200呎，歸類為超級雲霄飛車(hyper coaster)。

六旗遊樂園今年9月已經被提起訴訟，多位遊客聲稱他們在南加州六旗魔術山樂園(Six Flags Magic Mountain)搭乘X2雲霄飛車後遭受腦部損傷。X2設有可360度旋轉的座椅，落差達215呎，並包含突然翻轉及旋轉等動作。

精華 FAQ Q1：這起亞特蘭大六旗遊樂園事故造成了什麼後果？ 事故發生在六旗遊樂園的「歌利亞」雲霄飛車上，導致1名男子死亡、多人受傷。當地緊急通訊處證實死訊，警方也已就事件展開調查。

Q2：目擊者描述男子是如何從雲霄飛車上掉落的？ 目擊者表示，男子似乎從座位上脫離後側向飛出，還在落地前多次撞上遊樂設施結構。另有人稱他與1名兒童同坐，現場甚至可見血跡。

Q3：園方與警方目前對這起事故採取了哪些作為？ 警方由重案組接手調查，釐清事故原因與責任；園方則發聲明哀悼死者，並協助受到影響的遊客與員工，同時暫不公布更多細節以尊重家屬隱私。

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