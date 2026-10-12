我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣 未來20年採購800億美元

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

亞特蘭大遊樂園設施出意外 男子飛出雲霄飛車、一死多傷

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於喬治亞州亞特蘭大市中心以西約10哩處的六旗遊樂園12日發生事故，一名男子從名...
位於喬治亞州亞特蘭大市中心以西約10哩處的六旗遊樂園12日發生事故，一名男子從名為「歌利亞」雲霄飛車上墜落，造成一人死亡、多人受傷。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

亞特蘭大近郊六旗遊樂園的「歌利亞」雲霄飛車發生致命事故，一名男子墜落身亡、多人受傷，警方已介入調查，園方也表示將協助受影響遊客與員工。

喬治亞州位於亞特蘭大市中心以西約10哩處的六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)12日發生事故，一名男子從名為「歌利亞」(Goliath)的雲霄飛車上墜落，造成一人死亡、多人受傷。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，科布郡(Cobb County)緊急通訊處(Department of Emergency Communications)證實，這起死亡事件發生在亞特蘭大市郊外的遊樂園，但無法立即提供詳細資訊。

v v v v v Mobile_ROS_Box_01 (UDN code)正式上線請刪除此行

科布郡警局警官史密斯(E.D. Smith)在聲明中表示，事故發生於下午4時前不久，另有數人受傷，警局重案組已展開調查。至少有兩名目擊者稱，他們看到男子在落地前多次撞上遊樂設施的部分結構。一名目擊者聲稱：「他墜落時，先後三次撞上車廂。」

一名目擊者康納(Logan Conner)表示，事發時他與未婚妻正在搭乘這項遊樂設施，親眼看到該名男子從「歌利亞」雲霄飛車的座位上脫離，「那名男子開始側向飛在空中。我們還跟他直接四目相對。」另一名目擊者則說該名男子當時與一名兒童坐在一起，男子的血甚至濺到了他們乘坐的車廂上。影片顯示，雲霄飛車在行進途中緊急暫停後，乘客陸續離開車廂。

遊樂園發言人在聲明中表示：「我們對今天園區發生的遊客事故深感悲痛。我們向這名遊客的家人、朋友及所有摯愛之人致上最深切的慰問與哀悼。」發言人補充說，園方正在協助受到事故影響的遊客及員工，並表示為尊重家屬的隱私，目前不會立即公布更多細節。

「歌利亞」由瑞士Bolliger & Mabillard Consulting Engineers設計並建造，於2006年啟用。這項設施的下墜高度超過200呎，歸類為超級雲霄飛車(hyper coaster)。

六旗遊樂園今年9月已經被提起訴訟，多位遊客聲稱他們在南加州六旗魔術山樂園(Six Flags Magic Mountain)搭乘X2雲霄飛車後遭受腦部損傷。X2設有可360度旋轉的座椅，落差達215呎，並包含突然翻轉及旋轉等動作。

精華 FAQ

  • 事故發生在六旗遊樂園的「歌利亞」雲霄飛車上，導致1名男子死亡、多人受傷。當地緊急通訊處證實死訊，警方也已就事件展開調查。

  • 目擊者表示，男子似乎從座位上脫離後側向飛出，還在落地前多次撞上遊樂設施結構。另有人稱他與1名兒童同坐，現場甚至可見血跡。

  • 警方由重案組接手調查，釐清事故原因與責任；園方則發聲明哀悼死者，並協助受到影響的遊客與員工，同時暫不公布更多細節以尊重家屬隱私。

喬治亞州 亞特蘭大

上一則

2華男假身分買特斯拉後不付帳 拆GPS到別州躲追蹤 仍落網

下一則

搞錯「波特蘭」 緬因州競選廣告誤在俄勒岡州播出 選民困惑
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

杜拜航空劫機喋血／飛機急墜萬呎 乘客：當時覺得完了

杜拜航空劫機喋血／飛機急墜萬呎 乘客：當時覺得完了
英男擅闖動物園老虎禁區被咬死 狂喊「不不不」畫面曝光

英男擅闖動物園老虎禁區被咬死 狂喊「不不不」畫面曝光
杜拜航空機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

杜拜航空機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了
杜拜航空駕駛艙爆喋血案一度急墜 乘客憶驚恐瞬間

杜拜航空駕駛艙爆喋血案一度急墜 乘客憶驚恐瞬間

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁

吵架不帶髒字卻句句有力 3生肖女「反應快、氣場強」讓人難反駁
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視

華郵：歐瑪出生年份曾更改 公民身分受檢視
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行