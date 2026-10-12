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芝大兄弟會派對也爆性侵案 嫌犯被目擊逃離

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芝大兄弟會派對也爆性侵案 嫌犯被目擊逃離

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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芝加哥大學。（特派員黃惠玲／攝影）
芝加哥大學。（特派員黃惠玲／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥大學一名21歲女子疑在AEPi兄弟會派對遭性侵，警方介入後嫌犯逃離，校方已將女子送醫治療。

據紐約郵報報導，芝加哥大學一名21歲女子據稱在兄弟會派對上遭到性侵，嫌犯事後被目擊逃離現場。

事件發生在芝加哥海德公園（Hyde Park）一棟兄弟會會所內，該會所屬於 Alpha Epsilon Pi（AEPi）兄弟會的Lambda分會。

據報導，女子指控事件發生於周日凌晨約1時50分，當時派對已進行約3小時。校園警察向學生報表示，有人在現場介入後，嫌犯隨即逃離；監視器畫面也拍到他跑出建築物。

AEPi全國組織首席傳訊官皮爾斯（Jonathan Pierce）表示，對這起事件深感痛心，並強調任何人參加校園活動時，都不應擔心自身安全受到威脅。

這起事件也讓外界再次關注兄弟會性侵爭議。2024年康乃爾大學曾爆出一起涉嫌集體性侵事件，相關爭議至今仍在延燒。

一名化名「Jane Doe」（無名珍）的18歲女子上個月對7名Chi Phi兄弟會成員、康乃爾大學及該兄弟會全國組織等提出訴訟，指控自己在兄弟會會所內遭到性侵。訴狀稱，她被迫攝取氯胺酮及酒精，隨後遭多人連續數小時性侵。

該女子於2024年稍後向校方提出申訴。盡管紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）當時未對涉案男子提出刑事指控，康乃爾大學仍對被指控者祭出校紀處分，並勒令相關分會停止運作。此案的刑事調查後來重新啟動，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）並指定州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官。7名男子均否認涉及刑事不法行為。

至於芝加哥大學這起案件，據報導，當時有人向校園警察求助，警方隨後將女子送往芝加哥大學醫學中心接受治療。

精華 FAQ

  • 事件發生在芝加哥海德公園一棟屬於 Alpha Epsilon Pi（AEPi）兄弟會 Lambda 分會的會所內，當時正在舉行兄弟會派對，約已進行3小時。

  • 據報導，校園警察接獲現場求助後介入處理，嫌犯隨即逃離現場，監視器也拍到他跑出建築物；警方並將女子送往芝加哥大學醫學中心接受治療。

  • 因為近年多所大學的兄弟會接連爆出性侵疑雲，內文也提到康乃爾大學曾有涉及集體性侵的重大案件，顯示校園兄弟會安全問題持續受到社會關注。

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