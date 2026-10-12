民主黨眾議員歐瑪住家遭搜索 批川普政治恫嚇升級

聯邦探員今天搜索民主黨籍聯邦眾議員歐瑪位於華府地區的住家。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦探員搜索民主黨眾議員歐瑪住家，司法部稱與刑事調查有關；歐瑪則批評這是川普政治恫嚇升級，民主黨也質疑時機與動機。

美國聯邦探員今天搜索民主黨 籍聯邦眾議員 歐瑪（Ilhan Omar）位於華府地區的住家。歐瑪表示，她「不會被噤聲」，並稱這次搜索是美國總統川普 政治恫嚇行動的最新升級。

美聯社報導，這項行動使針對歐瑪的刑事調查出現令人震驚的升級，也讓這位經常遭川普（Donald Trump）政府嘲諷的政治人物，在競選連任的最後幾週再度受到外界關注。

美國司法部在聲明中證實，國土安全調查局（HSI）探員已在華府地區持法院核發的搜索令執行搜索。司法部說，這項行動與仍在進行中的聯邦刑事調查有關，但未提供其他細節。

歐瑪在社群平台X發表聲明，批評這是「企圖針對政治敵人、將聯邦執法武器化」。她表示：「10年來，川普用毫無根據的謊言與抹黑攻擊我。這只是他政治恫嚇行動的最新升級。我不會被噤聲。」

目前尚不清楚調查的性質與範圍，不過川普政府官員過去多次暗示，當局正在調查歐瑪。歐瑪出生於索馬利亞，其移民身分與左派政治立場，屢遭共和黨人士及川普政府高層批評。

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）9月曾表示，當局正進行一項「持續中的調查」，部分內容涉及歐瑪是否在移民申請表格上說謊，並稱「有事情即將發生」。

這次搜索發生在11月期中選舉前3週，歐瑪將在選舉中角逐連任，選舉結果將決定聯邦眾議院與參議院的多數黨。美國司法部歷來慣例是避免在初選或大選前60天內，公開對候選人採取調查行動，因此國會民主黨高層迅速譴責這項搜索，並質疑時機是否恰當。

眾議院民主黨高層在聲明中表示：「多年來，川普與極右翼極端分子持續對歐瑪發動惡毒的人身攻擊，並提出毫無根據的指控。」

聲明並說：「如今距離期中選舉不到30天，他那部暴力的大規模遣返機器，已找上一名民選國會議員及其家人的家門。」