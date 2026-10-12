我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳賞秋湖泊不在新英格蘭 在喬治亞州

中國首度制裁台灣友邦官員 台外交部： 手段卑劣

沒贊助沒教練 靠「健身房跑步機」練出的馬拉松金牌

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

25歲的毛里靠Planet Fitness跑步機自我訓練，在Glass City馬拉松首秀奪冠，並於芝加哥馬拉松跑進前十，成為跑步圈矚目的新星。

若要追求最佳成績，大部分馬拉松運動員都會不惜花費巨資，聘請知名教練，參加各式各樣昂貴的訓練營，號稱能培養實力。

但毛里（Vinny Mauri）把錢花在Planet Fitness健身房的會員卡，每月只要24.99美元。

這位25歲的年輕人，住在俄亥俄州Youngstown郊外，他靠自己訓練，而且大部分的跑步里程，都在當地健身房的跑步機上完成。

他獨到的做法已經見到成效，而且對跑步圈帶來相當大的震撼。今年4月，他以2小時05分54秒的成績，贏得Toledo's Glass City馬拉松冠軍。他等於以每英里4分48秒的成績跑完了26.2英里（42.16公里），這是美國人有史以來最快的馬拉松首秀成績。

上周日，這位選手又參加了芝加哥馬拉松，面對規模更大、實力更強的對手，最終以2小時6分45秒的成績，獲得第十名。

不要說是運動員，就連一般人光是想到要在跑步機上訓練，多半就會「不寒而慄」，跑步機的雛形，曾在19世紀的英國監獄被用作刑具。

但對毛里來說，跑步機完全不是無奈之舉，實際上還開啟了他運動生涯的新生。

早在高三時，他就已贏得州裡3,200公尺冠軍，但上大學後，比賽時遭遇了一些不幸的失誤，並且飽受傷病困擾。

他自己檢討後說，問題在於他太愛跑步。他非常熱愛訓練，導致經常訓練過度。

大學畢業後，他找不到能充分發揮自己實力的工作，於是將目光投向了馬拉松。跑步機讓他得以暫時逃離俄亥俄州的寒冬，但他很快又發現其他好處。

跑步機的表面比一般馬路更有彈性，而且也不用轉彎，這對毛里的髖部舊傷也更有利。更重要的是，這台機器就像節拍器一樣，讓他保持穩定，抑制他過度行動的衝動。

但這並不代表毛里的訓練很輕鬆。他在跑步機上的超長訓練量，在跑步愛好者中已是傳奇。今年6月，他用大約2小時20分在跑步機上跑完全馬。最近，他更是在一天內完成了兩次跑步機訓練，累計跑了45英里。

他為上周日比賽所做的訓練中，約有70%都是在跑步機上完成。

毛里說，「室內的天氣總是很好，」 至於枯燥乏味，他自有一套辦法。他設定好跑步機後，會用T卹蓋住螢幕，「這有助於集中注意力」。

為了打發時間，毛里會觀看YouTube、聽音樂或脫口秀，或看高爾夫比賽。

他還喜歡在跑步機上打電話，偶爾會跟他一起訓練的夥伴克拉克說：「就像他一邊以4分40秒的配速，進行50分鐘的瘋狂訓練，一邊還能和我們閒聊。」

毛里最近已轉為職業運動員，與亞瑟士簽下球鞋代言合約。不過，在他那場突破性的馬拉松比賽之後，他獲得了一份價值較低、但可能更有用、卻又不那麼有價值的福利：一張為期一年的Planet Fitness健身房免費會員資格。

精華 FAQ

  • 他主要靠自己規劃訓練，且多數里程都在健身房跑步機上完成。跑步機的穩定配速、較柔軟表面與免轉彎特性，讓他能兼顧效率與傷勢保護。

  • 他今年4月以2小時05分54秒贏得Toledo's Glass City馬拉松冠軍，成為美國史上最快的馬拉松首秀選手；上周日又在芝加哥馬拉松拿下第10名。

  • 他會用T卹蓋住跑步機螢幕專心訓練，並靠YouTube、音樂、脫口秀或看高爾夫打發時間；即使如此，他仍能完成一天45英里的高量課表。

俄亥俄州 健身房

上一則

反對數據中心抗議行動升溫 暴力恐嚇與官員死亡威脅頻傳

下一則

牛奶都有人驗、AI卻沒人管 微軟總裁籲全球速訂安全規範

延伸閱讀

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治
孫楊重回20年前奪冠賽場 對手全00後…拿第14名又哭了

孫楊重回20年前奪冠賽場 對手全00後…拿第14名又哭了
勇士豪擲「七位數」赴夏威夷集訓 球團：花錢為球隊凝聚力

勇士豪擲「七位數」赴夏威夷集訓 球團：花錢為球隊凝聚力
從「淘汰郎」到奧運教練 林宜螢傳授失敗課 成最溫暖的擺渡人

從「淘汰郎」到奧運教練 林宜螢傳授失敗課 成最溫暖的擺渡人

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就