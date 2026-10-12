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川普改造華府高球場 1天砍掉500多棵樹 法官震怒喊停

特派員黃惠玲／即時報導
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華府東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)內，工...
華府東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)內，工人10日正在砍樹。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府推動華府東波多馬克高爾夫球場改造，卻被指一天砍逾500棵樹且未及時通知法院，法官雷耶斯怒令停工並追查決策責任。

川普政府計畫將華府歷史悠久的東波多馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)改造成世界級球場，引發法律爭議。根據提告的歷史保存團體指出，國家公園管理局(NPS)10日一天就砍除500多棵樹，聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)12日下令立即停止所有砍樹作業，禁令至少維持至13日上午，並要求主管官員宣誓作證，交代究竟是誰下令砍樹，以及何時收到指示。

雷耶斯12日開庭時毫不掩飾怒氣，表示政府先前已清楚知道法院要求任何施工行動都必須提前通知，但這次卻直到砍樹前約12小時，才通知法院及提告的原告。

「我現在非常不高興，」雷耶斯表示，她不知道還能如何更清楚表達自己不希望這種事情發生。她說，自己一次又一次給政府充分信任，也一再要求事先通知，但政府卻做了法院最不希望發生的事情。她並表示，對政府違背向法院作出的承諾感到「憤怒」。

法官要求國家廣場暨紀念公園(National Mall and Memorial Parks)主管葛里斯(Kevin Griess)12日上午宣誓作證，說明砍樹的決策過程，包括由誰下達命令，以及何時接獲指示。

國家公園管理局9日向法院表示，球場整建計畫最多將移除529棵樹，原訂10日起先砍169棵，之後再移除90棵。當局稱這些樹木「對歷史景觀沒有貢獻」，砍伐屬於維護及景觀修復工作，並非執行尚未定案的球場改造計畫。

然而，正在提告阻止工程的「華府歷史保存聯盟」(D.C. Preservation League)及兩名居民指出，10日一天就已砍除500多棵樹，進度遠超原先公布的規模，而且當局可能漏列數百棵樹，擔心砍伐持續擴大，因此緊急要求法院介入。

法官指出，司法部(DOJ)早在8日就得知砍樹計畫，但法院及原告直到9日才接獲通知。她表示，在法院已多次要求即時通知的情況下，政府不可能不知道應該立即告知原告。

司法部官員皮羅帕托(Marissa Ann Piropato)則表示，她目前不清楚10日大規模砍樹後，球場接下來還有哪些施工計畫。

東波多馬克高爾夫球場已有超過百年歷史，是華府民眾使用的公共休閒設施。川普希望將其改造成能舉辦大型職業賽事的世界級球場，但反對者擔心，改造後可能提高收費，並減少一般民眾使用公共空間的機會。

今年9月，國家公園管理局已核發約39萬元合約，委託麻州工程顧問公司Vanasse Hangen Brustlin進行環境及歷史保存審查。另有一項預估金額介於2000萬至4900萬元的球場施工合約，預計2027年才啟動招標程序。

工程也在國會引發反彈。眾院自然資源委員會民主黨首席議員、加州聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)上月在聽證會中批評，這項計畫是「有系統、有計畫地把公共公園從人民手中拿走」，而相關費用最終卻由納稅人負擔。

精華 FAQ

  • 核心在於川普政府推動球場改造前，國家公園管理局先大規模砍樹，卻被保存團體質疑違反法院要求的事先通知義務，因而引爆法律爭議。

  • 雷耶斯認為政府明知法院要求施工前要先通知，卻拖到砍樹前約12小時才告知，且與原先移除規模明顯不符，因此怒令停工並要求官員宣誓說明。

  • 反對者擔心改造後球場將更商業化、提高收費，進而壓縮一般民眾使用公共空間的機會；他們也批評這是以納稅人資金推動公共公園私有化的變相作法。

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