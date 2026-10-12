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馬斯克7月以來出資2.76億 助共和黨守住國會多數席次

去年推動削減政府的DOGE人員 現在利用政府經驗獲利

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）
科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵指出，曾參與DOGE削減政府計畫的人員，正把政府經驗與人脈轉為私企優勢，並在AI、資安與國防科技領域募得至少5億資金。

華盛頓郵報12日報導，去年推動削減政府的政府效率部(DOGE)某些人員，如今憑證政府經驗獲利，從網路戰爭(cyberwarfare)、人工智慧(AI)、數據中心等領域的企業募資至少5億。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)2025年率領由矽谷科技專家組成的團隊，目標在於為華府政壇「排乾沼澤」，大刀闊斧推動削減政府、打擊腐敗的計畫。但政府效率部某些人員如今卻利用這段政府部門的資歷在私人企業發展生涯，成立取得大筆政府補助的公司，或透過在華府短暫任職時接觸的公司擴展商機。

根據華郵分析，有20多名前任政府效率部人員把政府經驗轉化為私人企業的工作或投資，包括成為創辦人或出任執行長等高層職位、在拿到政府合約及通過政府批准的初創公司掌握大量股權，或者把DOGE任職時培養的技能帶到私人公司。

根據政府數據分析、投資研究平台統計以及創投融資揭露訊息，前任DOGE人員創辦或獲得重大投資的初創公司累計募資至少5億。

非營利政府操守監督機構「旋轉門計畫」(Revolving Door Project)執行長郝瑟爾(Jeff Hauser)說，雖然DOGE推動的政府瘦身計畫成效不一，但私人企業卻把DOGE機構的政府經驗詩對有價商品。

郝瑟爾指出，DOGE人員擁有龐大影響力，有效結合矽谷知識與政府人脈這兩個令人羨慕的權力中心，進而創造一種市場動態，能讓對政府運作了解有限且存有高度黨派偏見的科技人才，成為市場上爭相延攬的熱門對象。

與DOGE人員有關的初創公司當中，許多包括以網路安全、國防科技為重點的公司及協助全美企業落實AI工具部署的公司。其中規模最大的AI網路安全公司Cathedral是由柯林格(Gavin Kliger)與法里托(Luke Farritor)創立。Cathedral從投資人募得資金約14億，主要項目是向美國企業及五角大廈等政府機構推銷產品。

柯林格的職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示，2025年加入五角大廈，出任國防部首席數據官直到2026年4月，5月就幫Cathedral募款。

川普總統第一任期在2020年發布五角大行指令，規定國防部高層員工離職後兩年不得出任政府包商。但郝瑟爾說，初創公司落入法規的灰色地帶。

精華 FAQ

  • 報導指出，部分曾推動削減政府的DOGE人員，離開公職後轉向私人企業發展，利用政府任職期間累積的經驗、人脈與專業，進入創業、募資與高層管理等更有利可圖的角色。

  • 他們多集中在網路安全、人工智慧、數據中心與國防科技等領域，有些人創辦公司，有些人擔任執行長或高層，相關初創企業合計已募得至少5億資金。

  • 因為部分人員在政府任內接觸到潛在客戶與政策資訊，離職後又迅速替相關公司募資或任職，雖可能未必直接違法，但容易被視為利用公職經驗牟利的旋轉門現象。

華郵 華盛頓郵報 矽谷

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