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持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關

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持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關數月

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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從6月至今，已有至少12名受DED保護的港人在美國機場遭拘ICE拘捕。(路透)
從6月至今，已有至少12名受DED保護的港人在美國機場遭拘ICE拘捕。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府加強移民執法下，至少12名受DED保護的港人在美機場被ICE拘留，律師警告若DED不延長，部分港人恐在2027年後面臨遣返。

川普政府擴大移民執法之際，受到「暫緩強制離境」(Deferred Enforced Departure，DED)保護、目前可在美居住及工作的香港居民，也陸續遭移民暨海關執法局(ICE)拘留。據POLITICO報導，自6月以來，至少12名受DED保護的港人在美國機場遭拘，其中一人7月準備從芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare)搭機時被捕，並稱ICE人員要求他簽署自願離境文件。

隨著港人DED將於2027年2月5日到期，律師及倡議團體擔心，如果川普政府不再延長保護，部分已進入遣返程序的港人屆時可能面臨遣返。

POLITICO報導，上述在芝機場被捕，受訪要求匿名的香港居民表示，ICE人員告訴他，如果不簽自願離境文件，「就要在監獄待上幾個月」。律師指出，12名港人遭拘10天至兩個月不等，後來均經移民法院裁決獲釋，但須佩戴電子腳環，活動範圍也受到限制。

實際遭拘人數可能更多。加州大學柏克萊分校「遣返數據計畫」透過資訊自由法取得資料顯示，今年1月1日至8月6日，共有38名香港居民曾遭ICE拘留，但資料未說明拘留原因，因此無法確認是否全部受到DED保護。

港人DED由拜登政府2021年推出，之後兩度延長。現行規定涵蓋2025年1月15日前已在美國並符合條件的香港居民，允許暫時留美及申請工作許可，目前有效至2027年2月5日。

不過，國土安全部(DHS)向POLITICO表示，依DED取得工作許可「並不賦予在美國的合法移民身分」，政府仍可將相關人士置入遣返程序。DHS也曾在法庭文件中主張，「DED並非一種身分」，即使目前不能將符合資格者實際遣返香港，仍可啟動遣返程序。

代表部分遭拘港人的律師畢凱特(Samuel Bickett)指出，政府的立場等於認為這些港人現在雖不能被遣返，仍可先進入遣返程序，等DED到期後再執行。

美國前駐香港總領事史墨客(Hanscom Smith)則表示，拘留這些港人與DED保護並不一致，受到DED保障者在有效期間就是獲准留在美國。

執法行動已在港人社群引發不安。「香港自由委員會基金會」政策經理許穎婷(Frances Hui)表示，她認識一些持DED的港人，因擔心遭ICE拘捕，數周甚至數月不敢外出。

目前最大變數是DED是否再次延長。畢凱特及港人倡議人士表示，國務院官員曾向他們透露，川普政府沒有延長DED的計畫；不過DHS並未明確回答是否續延，因此政府尚未宣布最終決定。

國會方面，俄勒岡州民主黨聯邦參議員默克利(Jeff Merkley)日前提出法案，希望為受DED保護的港人提供取得永久居留身分的途徑。隨著2027年2月期限逼近，港人能否繼續獲得保護，以及已進入遣返程序者是否可能在DED到期後被遣返，備受關注。

精華 FAQ

  • 報導指出，至少12名受香港DED保護的居民近日在美國機場遭ICE拘留，其中有人被要求簽自願離境文件，否則可能被關押數月。

  • DHS表示，依DED取得工作許可不等於擁有美國合法移民身分，因此政府仍可對相關人士啟動遣返程序，只是目前未必能立即執行。

  • 最大變數是DED是否延長。若2027年2月保護到期且未獲續延，已進入遣返程序的港人可能面臨後續驅逐，社群也因此出現恐慌。

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