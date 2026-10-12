明州眾議員歐瑪住家遭聯邦搜索 涉移民文件詐欺調查

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦執法人員持搜索令搜索明州眾議員歐瑪華府住處，案件疑涉其童年移民文件詐欺，但司法部尚未公開具體證據或起訴資訊。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員 歐瑪(Ilhan Omar)12日清晨遭聯邦執法人員搜索位於華府地區的住所。福斯新聞(Fox News)報導，美國司法部證實，國土安全調查局(HSI)探員持法院核准的搜索令執行搜索，行動涉及一項正在進行的聯邦刑事調查。消息人士指出，調查可能與歐瑪童年時期的移民 申請文件有關，但司法部尚未公布具體案情，也沒有消息顯示歐瑪已遭刑事起訴。

根據美聯社及路透報導，聯邦探員12日清晨前往歐瑪位於華府地區的住所執行搜索。司法部發言人證實，國土安全調查局當天執行一項由司法部取得、經法官核准的搜索令，並表示此次執法行動屬於持續進行中的聯邦刑事調查。

司法部未進一步說明搜索原因、查扣哪些物品，以及歐瑪本人是否為刑事調查對象。

福斯新聞引述知情人士指出，調查涉及歐瑪童年時期的移民申請文件，相關資料據稱由她已故父親填寫。報導稱，聯邦執法人員正調查這些文件是否涉及詐欺行為。

不過，司法部目前尚未公開證實上述指控，也未公布相關犯罪證據。

歐瑪現年44歲，出生於索馬利亞，幼年時隨家人逃離戰亂，之後移居美國。她於2018年首次當選聯邦眾議員，代表明州 第五國會選區，選區涵蓋明尼亞波利斯(Minneapolis)及周邊地區。

歐瑪是美國國會首批穆斯林女性眾議員之一，也是國會進步派議員團體「小隊」(The Squad)的重要成員。她長期批評川普政府的移民政策，雙方過去多次公開交鋒。

這起搜索行動並非毫無預兆。根據福斯新聞報導，白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)今年9月曾表示，歐瑪涉及一項正在進行的刑事調查，但當時並未公開具體細節。

歐瑪先前則表示，國土安全部並未正式通知她遭到刑事調查。

此次聯邦探員直接搜索現任國會議員住所，使案件受到高度關注。由於歐瑪是川普政府移民政策的主要批評者之一，調查是否涉及政治因素，預料也將引發爭議。

不過，現階段尚無公開證據足以證明搜索行動具有政治報復動機，也不能僅因搜索令獲得法院核准，就認定歐瑪涉及犯罪。

依照美國刑事司法程序，搜索令通常須由執法機關向法官提出宣誓資料，證明有相當理由相信特定地點存在與犯罪相關的證據。搜索令的核發並不代表被搜索者已被認定有罪。

美聯社表示，已向歐瑪辦公室尋求回應，但目前尚未取得答覆。案件仍在調查階段，後續發展有待司法部及歐瑪方面進一步說明。