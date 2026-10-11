俄亥俄州提前投票 民主黨可能贏得川普票倉
俄亥俄州提前投票顯示民主黨在川普票倉動員升溫，強勢郡優勢縮小，且布朗與艾克頓在參院與州長選戰中都取得領先。
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俄亥俄州提前投票顯示民主黨在川普票倉動員升溫，強勢郡優勢縮小，且布朗與艾克頓在參院與州長選戰中都取得領先。
俄亥俄州提前投票的頭幾天，民主黨選民的投票熱情明顯高於共和黨，這讓該州成為決定參院控制權的關鍵州。
目前數據顯示，即使在該州共和黨勢力最強的地區，民主黨人在選舉前投票者中所占的比例，也比兩年前更高。
有線電視新聞網(CNN)引述俄亥俄州州務卿辦公室的數據報導，2024年同期，在川普總統得票率領先至少20個百分點的郡，共和黨人比民主黨人領先30個百分點，但今年這項優勢已縮減至僅5個百分點。
在支持前副總統賀錦麗(Kamala Harris)最堅定的郡，民主黨選民則比共和黨選民多出約25個百分點。
整體而言，當前支持民主黨更多的選民結構，比2024年同期多出約27個百分點。
不過，這是根據6日開始提前投票後2天的最新全州數據，部分郡之後的資料顯示，共和黨的表現可能好轉。
這些數據只是民主黨在期中選舉中局勢看好的最新跡象，聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)試圖挑戰共和黨聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)，CNN民調顯示布朗領先6個百分點；在州長選舉中，民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)領先共和黨候選人、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)8個百分點。
投票率方面，民主黨強勢地區的動員速度較快。
曾堅定支持賀錦麗的郡，投票率已達2024年同期的74%，而最支持川普的郡則為67%。
為民主黨、學者和非營利倡導團體提供數據分析服務的Catalist指出，維吉尼亞州也出現相似的7個百分點落差，但此差距已比本月初縮小。
類似的黨派變化也出現在其他州，新澤西州選民登記時須選擇黨籍，但俄亥俄州不用。
民主黨2024年在新澤西州的表現異常疲軟，賀錦麗僅以不到6個百分點擊敗川普，是1992年以來民主黨候選人在該州最小的勝差。
Catalist數據顯示，在提前投票階段，川普支持度最高的郡，反而向民主黨傾斜的幅度最大。
新澤西州三個曾以至少20個百分點支持川普的郡，目前已投票選民的組成與2024年同期相比，向民主黨傾斜近11個百分點；至於支持賀錦麗最堅定的郡，民主黨的投票率雖然也較高，但差距不到2個百分點。
新澤西州尚未開始現場提前投票，相關變化也可能反映共和黨人持續減少通訊投票。
根據州務卿辦公室與CNN引用的數據，提前投票前兩天民主黨選民的投票熱情明顯高於共和黨，且在多個地區都呈現更高占比，顯示民主黨動員較為積極。 在川普得票率領先至少20個百分點的郡，共和黨對民主黨的領先幅度，已由2024年同期的30個百分點縮小到今年的5個百分點，代表民主黨在這些地區相對更有斬獲。 這些數據被視為民主黨在期中選舉看好的最新跡象，因為布朗在參院選戰領先6個百分點，艾克頓在州長選戰領先8個百分點，顯示該州可能出現有利民主黨的投票趨勢。
精華 FAQ
根據州務卿辦公室與CNN引用的數據，提前投票前兩天民主黨選民的投票熱情明顯高於共和黨，且在多個地區都呈現更高占比，顯示民主黨動員較為積極。
在川普得票率領先至少20個百分點的郡，共和黨對民主黨的領先幅度，已由2024年同期的30個百分點縮小到今年的5個百分點，代表民主黨在這些地區相對更有斬獲。
這些數據被視為民主黨在期中選舉看好的最新跡象，因為布朗在參院選戰領先6個百分點，艾克頓在州長選戰領先8個百分點，顯示該州可能出現有利民主黨的投票趨勢。
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